פעיל מחאת השמאל תומך בטלי גוטליב: ״שתסיים גבוה״

טלי גוטליב ( חיים גולדברג/פלאש90 )

פעיל המחאה קוסטה בלאק, התייחס היום (שני) לפריימריז במפלגת הליכוד, ואיחל בהצלחה ל-2 מתמודדות, חברת הכנסת טלי גוטליב והשרה מאי גולן.

בדבריו כתב בלאק: ״‏אני מבין שהיום פריימריז בליכוד ולפחות מחצית מהח״כים המכהנים ילכו הביתה. זו התחלה טובה. מבין גם שנתניהו מנסה לחסל את גוטליב, מאי גולן, ברקת וביטן. משני האחרונים לא כל כך אכפת לי, אבל גוטליב ומאי גולן, לדעתי, מייצגות את הליכוד של היום במדויק. לכן אני מאחל להן לסיים כמה שיותר גבוה״.

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עוד הוא הוסיף: ״‏ישנם סקרים שבהם גוטליב שנייה אחרי אוחנה, אבל בפער קטן. כלומר, המהפך אפשרי. כך או כך, גוטליב ככל הנראה תסיים שנייה בפריימריז, או שישית ברשימה אחרי השריונים של נתניהו, ותהיה האישה הראשונה בליכוד, אחרי שבמשך שנים התואר הזה היה שייך למירי רגב.

סילמן, אחת הדמויות השנואות ביותר בפוליטיקה, כנראה תמצא את עצמה במקום לא ריאלי ומחוץ לרשימה. גם גמליאל ואמסלם כנראה יהיו בחוץ. סעדה, ביסמוט ושיקלי צפויים לסיים גבוה. אחוז ההצבעה, לדעתי, יהיה באזור ה-50%״.