פאנליסט הפטריוטים מזהיר את נתניהו: ״זה יעלה לך בשלטון״

נתניהו ( צילום: אוליבייה פיטוסי/ פלאש 90 )

איש התקשורת אבי שושן, פאנליסט תוכנית "הפטריוטים", התראיין לפודקאסט "לך תחפש" של יוסי מרשק ב-All in, ומתח ביקורת חריפה על התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוגיית השוויון בנטל והברית עם המפלגות החרדיות.

שושן, מהקולות הבולטים בימין, תקף בחריפות יוצאת דופן את יו"ר ש"ס אריה דרעי ואת יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף, וצפה בחירות מפתיעות שלא בהכרח לטובת הליכוד. שושן חשף את הדברים שאמר לנתניהו: "אמרתי לנתניהו בצורה הכי ברורה שאפשר: הברית העיוורת הזו עם החרדים, וההתנהלות סביב סוגיות הליבה והשוויון בנטל, תעלה לו בסופו של דבר בשלטון. הציבור הישראלי, כולל חלק גדול מבסיס התמיכה המסורתי של הימין, כבר לא מוכן לעבור בשתיקה על סדרי העדיפויות האלה. ביום הבחירות הבא, המחיר הפוליטי על חוסר המעש בנושא הזה יהיה כבד מנשוא, והקופה תיפתח מחדש״. לדבריו, תוצאות הבחירות הקרובות עלולות להפתיע: "אני חושב שהבחירות האלה יהיו מאוד מפתיעות. לא בטוח לטובת הליכוד ולא בטוח לטובת החרדים. הברית עם החרדים, כמו שאמרתי לנתניהו, הביאה לו ממשלה מלאה, אבל היא לא תביא לו את הקדנציה הבאה. הציבור לא מוכן לשאת את זה, והציבור זה קפלן ובלפור, דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים. המשותף לכל ישראלי הוא שהוא משרת בצבא. היחידים שלא מתגייסים לצבא זה החרדים. והציבור בסוף, לא משנה אם אתה ימני או שמאלי, אם אתה גר במרכז או בפריפריה, אם אתה מזרחי או אשכנזי, לא מוכן לחוסר השוויון בנטל הזה."

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שושן הפנה אצבע מאשימה ישירות אל מנהיגי הציבור החרדי, ובראשם יו"ר ש"ס: "אני לא נותן פטור למנהיגים. עם כל הכבוד, אריה דרעי חייב ללכת הביתה. הוא לקח מפלגה מסורתית, שהצביעו לה ספרדים כאחד, חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים, והפך אותה למפלגה סקטוריאלית חרדית.

כל החזון של הרב עובדיה להחזיר עטרה ליושנה, האדם הזה ביטל אותו לגמרי. זה לא החזון של הרב עובדיה, זה לא להחזיר עטרה ליושנה, הוא פשוט הרס את המפלגה הזאת. ואין לי שום בעיה להגיד את זה. אני אומר את האמת שלי."

ביקורת חריפה לא פחות הפנה שושן כלפי יו"ר יהדות התורה: "מה שגולדקנופף עושה, זה פשוט בושה וחרפה שהוא מייצג ציבור מתוך הציבור החרדי. הוא עלה לנו עד כאן. התמונה הזאת שגולדקנופף נוסע עם צ'קלקה, שאני לא יודע בכלל למה יש לו צ'קלקה, ועוקף את התנועה, היו צריכים לעצור אותו באותו יום.

התמונה הזאת, ושל החרדים שכל הזמן אומרים 'מיעוט, מיעוט, מיעוט', ובפועל 'נמות ולא נתגייס', זו אמירה שאחרי השבעה באוקטובר הציבור הישראלי לא יכול להכיל. אני חושב שהציבור החרדי, שאחרי השבעה באוקטובר לא התגייס לגודל השעה, לא הבין את עוצמת האירוע״.