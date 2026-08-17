קושנר התחייב למועצת השלום: אלחץ על נתניהו

על פי שורה של דיווחים, ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מכריעה עם יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, והאחראי ליישום התוכנית לפירוז עזה ועצירת המלחמה, ג'ראד קושנר.

גורמים ערביים מדווחים כי לפני הגעתו לישראל, התחייב קושנר כי יפעיל לחץ על נתניהו ועל מקבלי ההחלטות בישראל על מנת שתאושר כניסת מועצת המומחים לניהול הרצועה, למרות ההתנגדויות בישראל לבצע מהלכים עד לתחילת פירוז הרצועה.

על פי דיווחים ברשתות ערביות, קושנר התחייב בפני ראשי המועצה הטכנוקרטית לניהול עזה כי יפעיל לחץ ככל הניתן על ישראל לאפשר את כניסתם. בפגישה עם ראש הממשלה נוכח גם מנכ״ל מועצת השלום, והיא נמשכת כבר זמן ממושך.