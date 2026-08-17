זה היה רק "עניין של זמן": שרון חזיז ואורי בנאי באיחוד שחיכינו לו

זה התחיל כעוד צילומים שגרתיים על המסך בתוכנית "פאוור קאפל" (רשת 13), אבל עכשיו הסוד הגדול בחוץ: שרון חזיז ואורי בנאי, מהכוכבים האהובים בישראל, משדרגים את היחסים ועושים צעד דרמטי שהפתיע את כל התעשייה.

למרות שהם מכירים עוד מימי חטיבת הביניים, עברו יחד בלהקות הנוער של תל אביב ואף כיכבו בסדרה המיתולוגית "עניין של זמן", השניים מעולם לא עשו את הצעד הזה יחד – עד עכשיו. מפגש מקרי בתוכנית הריאליטי עם המפיק והיוצר רון ביטון (רון בי) הוביל לפיצוץ של יצירתיות, והתוצאה היא דואט חדש ומפתיע בשם "רק אני ואת".

"יש דברים שפשוט צריכים להבשיל"

החיבור המחודש מול המצלמות הוליד שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון בין השניים, שמגיע אחרי עשרות שנים של חברות קרובה והצטלבות מסלולים.

שרון חזיז משתפת: "לפעמים שיתוף הפעולה שנראה הכי טבעי הוא דווקא זה שמחכה הכי הרבה זמן לרגע הנכון. אורי ואני עברנו לא מעט תחנות בחיים ובקריירה, נפגשנו שוב ושוב, אבל אף פעם לא יצא לנו לשיר יחד. אני שמחה שהרגע הזה הגיע".

אורי בנאי מוסיף: "יש משהו מיוחד בלשיר עם מישהי שמכירה אותך עוד מלפני שכל הסיפור התחיל. אחרי כל כך הרבה שנים של חברות, זה היה רק עניין של זמן עד שהקולות שלנו ייפגשו. עם שרון זה הרגיש בדיוק ככה".

האם הדואט החדש יהפוך ללהיט המדינה הבא? מה שבטוח – הסגירת מעגל הזו מוכיחה שיש חיבורים שפשוט שווים את ההמתנה.