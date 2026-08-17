אחרי 20 שנה: עולם קטן הופך מעלון לעיתון

“עולם קטן” יוצא משוק העלונים ונכנס לשוק העיתונים.
עלון השבת שנוסד לפני כ-20 שנה, נמכר בשנה האחרונה לידי בעלי ערוץ 14. כעת הוא עובר מפורמט של עלון שבת לעיתון סוף שבוע. המהלך כולל הרחבה משמעותית של היקף התוכן, הגדלת נבחרת הכותבים, עיצוב חדש, לוגו חדש והגדלה של מערך ההפצה ברחבי הארץ.
לפי הבעלים, העיתון החדש יציע מדי שבוע מגוון תכנים בתחומי החדשות והאקטואליה, פרשנות וטורים אישיים, יהדות, חברה, תרבות ומגזין. ואל כתבי העלון יצטרפו שמות חדשים שיביאו עמם קולות, דעות ונקודות מבט מגוונות על הסוגיות המעסיקות את הציבור הדתי ואת החברה הישראלית כולה.
אחד השמות שכבר עבר הוא יותם זמרי, שהודיע בשבוע שעבר על עזיבת מקור ראשון, ותמונתו נראית על שער הגיליון החדש של עולם קטן.
מבית הכנסת לריכוזי חלוקה
גם מערך ההפצה יורחב באופן משמעותי. לצד המשך החלוקה המסורתית בבתי הכנסת, יתווספו נקודות חלוקה ברחבי הארץ, במטרה להרחיב את מעגל הקוראים ולהגיע לקהלים נוספים.
מ”עולם קטן” נמסר: “רצינו להעניק לקוראים שלנו עיתון ראוי ואיכותי - כזה שנעים לפתוח בסוף השבוע ושמציע תוכן בעל ערך בכל עמוד. המעבר ליותר מ-80 עמודים הוא חלק ממהלך רחב יותר של צמיחה כקבוצת תקשורת מובילה בציבור הדתי-לאומי, מתוך רצון להתחדש, להעמיק ולהביא לציבור מוצר מושקע ושלם יותר. עולם קטן. עכשיו בגדול.”