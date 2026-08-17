אחרי 20 שנה: עולם קטן הופך מעלון לעיתון

“עולם קטן” יוצא משוק העלונים ונכנס לשוק העיתונים.

עלון השבת שנוסד לפני כ-20 שנה, נמכר בשנה האחרונה לידי בעלי ערוץ 14. כעת הוא עובר מפורמט של עלון שבת לעיתון סוף שבוע. המהלך כולל הרחבה משמעותית של היקף התוכן, הגדלת נבחרת הכותבים, עיצוב חדש, לוגו חדש והגדלה של מערך ההפצה ברחבי הארץ.

לפי הבעלים, העיתון החדש יציע מדי שבוע מגוון תכנים בתחומי החדשות והאקטואליה, פרשנות וטורים אישיים, יהדות, חברה, תרבות ומגזין. ואל כתבי העלון יצטרפו שמות חדשים שיביאו עמם קולות, דעות ונקודות מבט מגוונות על הסוגיות המעסיקות את הציבור הדתי ואת החברה הישראלית כולה.

אחד השמות שכבר עבר הוא יותם זמרי, שהודיע בשבוע שעבר על עזיבת מקור ראשון, ותמונתו נראית על שער הגיליון החדש של עולם קטן.