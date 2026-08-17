בשנים האחרונות הפך החלום לדירה מרווחת בסביבה תורנית ואיכותית סמוך לירושלים למורכב במיוחד. בזמן שבירושלים מחירי דירות בסטנדרט מודרני חוצים את רף ה-40,000 ש"ח למ"ר, נפתח במעלה אדומים חלון הזדמנויות נדיר: פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון בעיר, המציע דירות חדשות בסטנדרט יוקרתי במחירי פריסייל של פחות מ-22,000 ש"ח למ"ר.
החיבור לעיר הבירה הפך למהיר ונוח מאי פעם. בזכות מהפכת התשתיות, מנהרות הגבעה הצרפתית וכביש מרקם חיים, הדרך אל ירושלים מתבצעת בנסיעה חלקה של כ-12 דקות ללא רמזורים. כך ניתן להמשיך לעבוד, ללמוד ולבלות בירושלים – ולחזור הביתה למרחב שקט, ירוק וקהילתי.
חיי קהילה, חינוך ומפרט פרימיום – הכל מתחת לבית
עבור משפחות מהמגזר הדתי-לאומי והקהילה האנגלו-סקסית, הסביבה החינוכית והרוחנית עומדת בראש סדר העדיפויות. הפרויקט ממוקם בצמוד לקריית החינוך העירונית, ומעניק מעטפת מלאה של 360 מעלות: ממעונות וגנים, דרך בתי ספר ואולפנות, ועד לישיבת הסדר – כולם במרחק הליכה בטוח.
מתחם "מגדלי אדומים", בתכנון משרד האדריכלים ביטמן בן צור, כולל 750 יחידות דיור במגדל בן 31 קומות ושישה מגדלים נוספים בני 26 קומות:
- נוחות מקסימלית: שדרת מסחר בוטיקית (3,000 מ"ר) עם בתי קפה ופנאי, פארק ירוק רחב ידיים וחיבור ישיר לשביל האופניים העירוני.
- סטנדרט בנייה מתקדם: לובי מעוצב, חדר כושר פרטי, בית כנסת במתחם, מערכות מיזוג VRF מתקדמות, מערכת פניאומטית לפינוי אשפה וחניון תת-קרקעי עם הכנה לעמדת טעינה לכל דירה.
- ביטחון וגב כלכלי איתן: הפרויקט מובל על ידי קבוצת בן דוד – מחברות היזמות והבנייה המובילות בישראל עם מעל 50 שנות ניסיון, עשרות פרויקטים בפריסה ארצית וליווי בנקאי מלא.
שלב ה-Pre-sale נפתח למספר מוגבל של דירות
ההזדמנות לרכוש דירה בסטנדרט יוקרתי, בקהילה איכותית ובמרחק 12 דקות מירושלים במחיר פריסייל מיוחד מוגבלת לתקופת ההשקה בלבד.