הזדמנות נדירה לשדרוג איכות המגורים במחירי פריסייל של פחות מ-22,000 שקלים למטר בהטבת השקה בלעדית. ( צילום: יח"צ )

בשנים האחרונות הפך החלום לדירה מרווחת בסביבה תורנית ואיכותית סמוך לירושלים למורכב במיוחד. בזמן שבירושלים מחירי דירות בסטנדרט מודרני חוצים את רף ה-40,000 ש"ח למ"ר, נפתח במעלה אדומים חלון הזדמנויות נדיר: פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון בעיר, המציע דירות חדשות בסטנדרט יוקרתי במחירי פריסייל של פחות מ-22,000 ש"ח למ"ר.

החיבור לעיר הבירה הפך למהיר ונוח מאי פעם. בזכות מהפכת התשתיות, מנהרות הגבעה הצרפתית וכביש מרקם חיים, הדרך אל ירושלים מתבצעת בנסיעה חלקה של כ-12 דקות ללא רמזורים. כך ניתן להמשיך לעבוד, ללמוד ולבלות בירושלים – ולחזור הביתה למרחב שקט, ירוק וקהילתי.

מגדלי יוקרה חדשים במרחק 12 דקות מירושלים, המשלבים סטנדרט בנייה מתקדם ונוף פתוח עוצר נשימה. ( צילום: יח"צ )

חיי קהילה, חינוך ומפרט פרימיום – הכל מתחת לבית עבור משפחות מהמגזר הדתי-לאומי והקהילה האנגלו-סקסית, הסביבה החינוכית והרוחנית עומדת בראש סדר העדיפויות. הפרויקט ממוקם בצמוד לקריית החינוך העירונית, ומעניק מעטפת מלאה של 360 מעלות: ממעונות וגנים, דרך בתי ספר ואולפנות, ועד לישיבת הסדר – כולם במרחק הליכה בטוח.

דירות מרווחות בתכנון אדריכלי מוקפד, מפרט פרימיום עשיר ומרפסות שמש מול המרחבים הפתוחים של האזור. ( צילום: יח"צ )

מתחם "מגדלי אדומים", בתכנון משרד האדריכלים ביטמן בן צור, כולל 750 יחידות דיור במגדל בן 31 קומות ושישה מגדלים נוספים בני 26 קומות:

נוחות מקסימלית: שדרת מסחר בוטיקית (3,000 מ"ר) עם בתי קפה ופנאי, פארק ירוק רחב ידיים וחיבור ישיר לשביל האופניים העירוני.

שדרת מסחר בוטיקית (3,000 מ"ר) עם בתי קפה ופנאי, פארק ירוק רחב ידיים וחיבור ישיר לשביל האופניים העירוני. סטנדרט בנייה מתקדם: לובי מעוצב, חדר כושר פרטי, בית כנסת במתחם, מערכות מיזוג VRF מתקדמות, מערכת פניאומטית לפינוי אשפה וחניון תת-קרקעי עם הכנה לעמדת טעינה לכל דירה.

לובי מעוצב, חדר כושר פרטי, בית כנסת במתחם, מערכות מיזוג VRF מתקדמות, מערכת פניאומטית לפינוי אשפה וחניון תת-קרקעי עם הכנה לעמדת טעינה לכל דירה. ביטחון וגב כלכלי איתן: הפרויקט מובל על ידי קבוצת בן דוד – מחברות היזמות והבנייה המובילות בישראל עם מעל 50 שנות ניסיון, עשרות פרויקטים בפריסה ארצית וליווי בנקאי מלא.

איכות בנייה בלתי מתפשרת וליווי בנקאי סגור מקבוצת בן דוד הוותיקה לשקט נפשי לאורך הדרך. ( צילום: יח"צ )

שדרת מסחר בוטיקית, פארק ירוק רחב ידיים ושבילי אופניים ממש מתחת לבית לנוחות המשפחה כולה. ( צילום: יח"צ )

שלב ה-Pre-sale נפתח למספר מוגבל של דירות

ההזדמנות לרכוש דירה בסטנדרט יוקרתי, בקהילה איכותית ובמרחק 12 דקות מירושלים במחיר פריסייל מיוחד מוגבלת לתקופת ההשקה בלבד.