ירון אברהם נעלם מהמסך למספר ימים; זו הסיבה לכך

ירון אברהם ( צילום: אריה לייב אברמס/פלאש90 )

ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, נעדר בימים האחרונים ממסכי חדשות 12. שיטוט קצר בחשבון האינסטגרם שלו מגלה כי הוא נמצא בחופשה משפחתית ביוון.

מוקדם יותר היום, התייחס אברהם בחשבון הטלגרם שלו לפריימריז במפלגת הליכוד וכתב: "פריימריז בליכוד היום. קרבות של החיים שישפיעו מאוד על מידת האלקטוראליול של הרשימה בבחירות הכלליות. 140 אלף מתפקדים ב-80 אתרי הצבעה ברחבי הארץ". נזכיר כי נכון לשעה 12:00, שעתיים אחרי פתיחת הקלפיות, שיעור ההצבעה עומד על 6.2%.

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