איראן משפילה את טראמפ: "תתחבא שוב במשאית"

המשטר האיראני לא מוריד את הרגל מהגז, וממשיך להשפיל את הנשיא טראמפ בכל דרך אפשרית.
אבראהים עזיזי, יושב ראש הוועדה הביטחונית המסדרת של הפרלמנט האיראני, יצא בעקיצה משפילה במיוחד לעבר הנשיא טראמפ, בעקבות דבריו לפני יומיים על כוונתו להכריז על מיצר הורמוז כשטח אמריקאי.
עזיזי עקץ את הנשיא טראמפ וקרא כך: "הנשיא האמריקאי, במקום להשמיע איומים חסרי תוחלת חוזרים ונשנים בנוגע למצר הורמוז, עדיף וצריך שתדאג לביטחונך האישי, איראן מסתדרת בכל הקשור לניהול מיצר הורמוז".
לבסוף הוסיף עזיזי עקיצה משפילה לנשיא טראמפ על רקע הדיווחים למבצע ההגנתי שבוצע למען ביטחונו של הנשיא מחשש לניסיון הפלה איראני של מטוס האייר פורס 1 החדש.
"עדיף שתתעסק בדברים האלה, כדי שלא תיאלץ למצוא את עצמך מתחבא שוב במשאית מזון".