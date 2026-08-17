בסכומים דמיוניים: הסכם הממון של רונאלדו וג'ורג'ינה נחשף

אחרי החדשות על נישואיהם של כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה רודריגז, נחשפים כעת פרטים חדשים על ההסכם הכלכלי שנועד להסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה שהשניים ייפרדו בעתיד.

לפי דיווח באתר הספורט הספרדי MARCA, אחד הסעיפים הבולטים בהסכם מעניק לרודריגז ביטחון כלכלי משמעותי במיוחד: במקרה של פרידה, היא צפויה לקבל סכום קבוע של כ-100 אלף אירו מדי חודש - לכל חייה.

וזה לא הכול. על פי הדיווח, במקרה שהזוגיות תסתיים, אחוזת המשפחה בשכונת היוקרה לה פינקה שבמדריד תעבור לבעלותה של ג'ורג'ינה. מדובר בנכס יוקרתי ששוויו מוערך במיליונים.

ההסכם שנולד עוד לפני החתונה

למרות שהפרטים זוכים לתשומת לב בעקבות הנישואים, לפי הדיווח ההסכמות הכלכליות בין השניים אינן חדשות. הבסיס להסדר גובש כבר לפני שנים, לאחר לידת בתם המשותפת הראשונה, במטרה לקבוע מראש כיצד יתנהלו העניינים הכלכליים במקרה של פרידה.

עבור רונאלדו, שנחשב לאחד הספורטאים העשירים בעולם והונו מוערך ביותר ממיליארד דולר, מדובר אמנם בסכומים חריגים - אבל כאלה שמתיישבים עם היקף הנכסים וההון שצבר לאורך הקריירה.

גם רודריגז מחזיקה בקריירה עצמאית משלה, הכוללת פעילות בעולם האופנה, שיתופי פעולה מסחריים וסדרת הריאליטי בכיכובה. ובכל זאת, סעיפי ההסכם שנחשפו מציבים רף גבוה במיוחד: 100 אלף אירו בחודש לכל החיים, לצד אחוזת פאר במדריד.