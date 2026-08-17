אראל סג"ל מודה: "טעינו, עשינו פדיחה"

מגיש ערוץ 14 אראל סג"ל, התייחס היום (שני) ברדיו 103fm לתקרית המביכה של הערוץ בה תחקירן מטעמו פנה למישהי שחשב שהיא הפצ"רית והחל לתחקר אותה על התקרית.

בדבריו הוא אמר: "זה חמור להעליל על מישהי ברחוב שהיא הפצ"רית, כשהיא לא באמת הפצ"רית. אבל זה חמור יותר להעליל עלילת דם על לוחמי צה"ל. טעינו, עשינו פדיחה ואנחנו צריכים לקחת אחריות".

נזכיר כי לאחר שהתבררה הטעות, ערוץ 14 פרסם מטעמו הודעת הבהרה: "ביחס לפרסום הערב בעניין הפצ״רית לשעבר - להלן העובדות: הגב׳ שצולמה הסתובבה מאחורי הבנין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.

אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. ⁠הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. ⁠הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה ששבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי.

למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו - הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת".