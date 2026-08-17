איראן בעלבון לטראמפ: "לא נחזור למשא ומתן"

דובר משרד החוץ האיראני מסר לפני זמן קצר הצהרה מיוחדת, בנושא פקיעת תקופת 60 ימי הפסקת האש הנקובים במזכר ההבנות בין המדינות, והודיע כי בעקבות הפרות אמריקאיות אין כוונה באיראן להמשיך את השיחות.

"תקופת 60 הימים בטלה מראשיתה ואין לה שום תוקף, איראן לא מוכנה לקיים מגעים דיפלומטיים תחת איום ואין כעת כל כוונה להמשיך בשיחות, שכלל לא החלו, בעקבות הפרות אמריקאיות של מזכר ההבנות מיום תחילתו" הסביר דובר משרד החוץ.

"המזכר קבע תקופה של 60 ימים לקיום מגעים בשני נושאים, הסנקציות על איראן ו'תיק הגרעין', אך ארה"ב הפרה את תוכן המזכר כבר מתאריך ה-28 ביוני זמן קצר לאחר החתימה"

"על כן, לא החל משא ומתן קונקרטי בנושא, ותקופה ה-60 יום חסרה כל תוקף, איראן לא תנהל משא ומתן תחת אש ותחת לחץ בניסיון להכריע את עמדתנו".