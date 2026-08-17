יאיר נתניהו למתפקדי הליכוד: "אל תצביעו לו"

הבחירות הפנימיות בתנועת הליכוד מתחממות, וכעת גם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, בוחר להתערב באופן פומבי בקרב על המשבצות השונות ברשימה לכנסת.
בציוץ שפרסם בחשבונו אישֵר נתניהו את תמיכתו במועמדת למשבצת האישה החדשה: "אני תומך באסנת זוהר למשבצת אישה חדשה!", כתב.
לצד התמיכה המוצהרת, נתניהו הבן בחר לתקוף חזיתית מועמדים אחרים ברשימה והציב אזהרה מפורשת למתפקדי התנועה: "הכי חשוב לא להצביע לקרן אטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו".
בעבר מנהיגי ימין דאגו לאחדות והיום הילד במיאמי מחלק תעודות הכשר! טוב מאוד שהוא נלחם בביטן, ככה מתגלה כל הריקבון שהפכתם להיות!!!!