יאיר נתניהו למתפקדי הליכוד: "אל תצביעו לו"

( פלאש90 )

הבחירות הפנימיות בתנועת הליכוד מתחממות, וכעת גם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, בוחר להתערב באופן פומבי בקרב על המשבצות השונות ברשימה לכנסת. בציוץ שפרסם בחשבונו אישֵר נתניהו את תמיכתו במועמדת למשבצת האישה החדשה: "אני תומך באסנת זוהר למשבצת אישה חדשה!", כתב.

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לצד התמיכה המוצהרת, נתניהו הבן בחר לתקוף חזיתית מועמדים אחרים ברשימה והציב אזהרה מפורשת למתפקדי התנועה: "הכי חשוב לא להצביע לקרן אטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו".