יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על צבי יחזקאלי

צבי יחזקאלי ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

צבי יחזקאלי מוכר כבר שנים כאחד הפרשנים הבולטים בישראל לענייני ערבים והמזרח התיכון, אבל הדרך שלו למסך הייתה רחוקה מלהיות שגרתית. הוא אב לשמונה, עבד במשך שנים כמאבטח, חי תקופה בחברון ובג'נין ואף נכנס למסגדים באירופה בזהות בדויה. לרגל יום הולדתו ה-56, שחל היום, 17 באוגוסט, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לפני הטלוויזיה הוא היה מאבטח במשך שבע שנים הרבה לפני שהפך לפרשן שמופיע על המסך, יחזקאלי עסק בכלל באבטחה. לאחר שירותו הצבאי ביחידת מורן, הוא עבר קורס בשב"כ ועבד במשך כשבע שנים כמאבטח בשגרירויות ישראל בחו"ל ובטיסות. במשך כשלושה חודשים הוא אף היה בין מאבטחיו של שמעון פרס, בתקופה שלאחר רצח יצחק רבין. 2. לחיצת היד בין רבין לערפאת שינתה את המסלול שלו אחד הרגעים שהובילו את יחזקאלי לעולם שבו הוא עוסק עד היום התרחש דווקא מול הטלוויזיה. לדבריו, אחרי שצפה ביצחק רבין לוחץ את ידו של יאסר ערפאת בעת החתימה על הסכם אוסלו ב-1993, התעורר בו עניין באסלאם ובעולם הערבי, והוא החליט שהוא רוצה להעמיק ולהבין אותם. 3. כדי ללמוד ערבית הוא עבר לגור בחברון ובג'נין יחזקאלי לא הסתפק בלימודים באוניברסיטה. ב-1997, לקראת סיום התואר הראשון שלו, הוא עבר להתגורר במשך כחצי שנה בחברון אצל חמולה מקומית, ובהמשך עבר לג'נין. המטרה הייתה להכיר מקרוב את השפה והתרבות הערבית ולהעמיק בהן מעבר למה שאפשר ללמוד בכיתה.

צבי יחזקאלי ( יוטיוב / הידברות )

4. הקריירה העיתונאית שלו התחילה בגלל בעיה של גלי צה"ל

הכניסה של יחזקאלי לעיתונות הגיעה בדרך לא שגרתית. בתקופה שבה חיילי גלי צה"ל לא הורשו להיכנס לערים הפלסטיניות, התחנה חיפשה אזרח שיוכל לשמש ככתב לענייני השטחים. אחד המרצים של יחזקאלי סיפר לו על המשרה, הוא התקבל - ומשם החלה הקריירה העיתונאית שלו.

5. הוא הפך לשייח' מוסלמי בשם אבו חמזה

אחד הפרויקטים המזוהים ביותר עם יחזקאלי היה "בזהות בדויה". לצורך הסדרה הוא עבר שינוי מראה ואימץ זהות של שייח' מוסלמי בשם ח'אלד אבו סאלם, שכינויו אבו חמזה. עם סיפור כיסוי ומצלמות נסתרות הוא נכנס למוקדים המזוהים עם האחים המוסלמים בצרפת, גרמניה, טורקיה וארצות הברית.

6. זכריא זביידי קשור דווקא לחזרה שלו בתשובה

אחד הסיפורים המפתיעים בחייו של יחזקאלי מחבר בין עבודתו ככתב שטחים לבין השינוי הרוחני שעבר. יחזקאלי סיפר כי המפגשים הטעונים שלו עם הפלסטינים, ובמיוחד עם זכריא זביידי בג'נין, היו חלק משמעותי מהתהליך שהוביל אותו לחזרה בתשובה. הוא אף סיפר על אירוע שבו זביידי ירה מעל ראשו, ואמר שתהליך החזרה בתשובה שלו התחיל ממנו.

7. הוא ואשתו חזרו בתשובה יחד

בשנת 2008 נישא יחזקאלי למיטל כהן, שעבדה בעבר בתחום הפרסום. במהלך השנים השניים התקרבו ליהדות וחזרו בתשובה, וכיום הם מגדירים את עצמם חרדים. יחזקאלי מזוהה גם עם תורתו של רבי נחמן מברסלב.

(צבי יחזקאלי, ( יורי קוירסקי )

8. יש לו שמונה ילדים

לצד הקריירה העיתונאית, הצילומים והעיסוק האינטנסיבי במזרח התיכון, יחזקאלי הוא גם אב למשפחה גדולה במיוחד. הוא ואשתו מיטל מתגוררים בבת עין שבגוש עציון ומגדלים שמונה ילדים.

9. הוא כתב גם ספר ילדים

בשנת 2024 יחזקאלי נכנס לעולם הספרים - ולא הסתפק בספר אחד. לצד ספר הביכורים שלו, "אמרתי לכם. זה ג'יהאד", המסכם שלושים שנות סיקור מאוסלו ועד 7 באוקטובר, הוא כתב יחד עם אורי אדלר גם את "השקט שלפני המבול", ספר ילדים העוסק באירועים שהובילו ל-7 באוקטובר.

10. אחרי יותר משני עשורים הוא עזב את חדשות 13

יחזקאלי הצטרף לחדשות 10 כבר עם הקמת הערוץ ב-2002 והפך עם השנים לאחת הדמויות המזוהות עם סיקור העולם הערבי בערוץ ובהמשך בחדשות 13. באפריל 2024, אחרי יותר משני עשורים, הוא הודיע על עזיבתו והצטרף ל-i24NEWS כפרשן בכיר ומגיש. בהמשך החל להגיש את "הערביסטים", תוכנית המתמקדת בניתוח המזרח התיכון.