בעיצומן של הפריימריז: נתניהו קורא להצביע למתמודדת החדשה

בעיצומן של הפריימריז במפלגת הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב כעת (שני) הודעת תמיכה במתמודדת הצעירה במפלגת הליכוד.

"אסנת זוהר פעלה במשך שנים למען הליכוד ולמעני. אשמח מאוד לראות אותה ממשיכה בפעילותה גם בכנסת", כתב ראש הממשלה.

הפריימריז בליכוד עוררו מתח רב בתקופה האחרונה, עם לא פחות מ-34 שרים וח"כים מכהנים שיתמודדו בהם. בהנחה שהמפלגה תזכה לקבל 30 מנדטים בבחירות (כיום לפי הסקרים מקבלת עד 23 מנדטים), הפוליטיקאים המכהנים יתמודדו על 17 מקומות ריאליים לכל היותר, ולמעשה כמחצית מחברי הליכוד המכהנים צפויים להישאר מחוץ לכנסת.

מספר המקומות השמורים ליו"ר הליכוד ורה"מ בנימין נתניהו, לשריונים ולמיקומים לנבחרים במחוזות, כבר הביאה להודעתם של כמה מחברי המפלגה על אי-התמודדותם בבחירות ולמעשה על פרישתם.