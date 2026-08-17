שיחה מרגשת בין מפקד משלחת צה"ל ושר ההגנה של קולומביה 

השיחה בקולומביה ( צילום: דובר צה"ל )

בתיעוד מיוחד שפרסם דובר צה"ל על פעילות משלחת הסיוע הישראלית בקולומביה, נתפס רגע מרגש בעדשת המצלמה, שיחת טלפון חמה וייחודית בין תת אלוף (במיל׳) יוסי פינטו עם שר ההגנה הקולומביאני.