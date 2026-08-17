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חדשות צבא ובטחון

שיחה מרגשת בין מפקד משלחת צה"ל ושר ההגנה של קולומביה 

תת אלוף יוסי פינטו, מפקד המשלחת הישראלית לסיוע לקולומביה עם מפגעי רעידת האדמה הקשה מלפני שבוע, קיים שיחה מרגשת עם שר ההגנה הקולומביאני

10:30
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השיחה בקולומביה (צילום: דובר צה"ל)

בתיעוד מיוחד שפרסם דובר צה"ל על פעילות משלחת הסיוע הישראלית בקולומביה, נתפס רגע מרגש בעדשת המצלמה, שיחת טלפון חמה וייחודית בין תת אלוף (במיל׳) יוסי פינטו עם שר ההגנה הקולומביאני.

השיחה בקולומביה

בשיחה שיבח עמוקות שר ההגנה הקולומביאני, חורחה מורה, את המשלחת הישראלית ודיבר בצורה חמה על המחויבות שמראים אנשי המשלחת והקשר החם שנרקם בין ישראל וקולומביה כולה.

בשעה זו כוחות של פיקוד העורף ממשיכים במאמצים אינטנסיביים לסיוע למאמצי החילוץ, בעקבות רעידת האדמה הקשה שהתרחשה בשבוע שעבר במדינה, והגיע לעוצמות של 7.4 בסולם ריכטר וגרמה נזקים רבים למבנים ותשתיות.

על פי גורמים בצה"ל המשלחת מעמידה לרשות קולומביה ידע וכלים טכנולוגיים לניהול תמונת המצב והנתונים, לקביעת סדרי העדיפויות ולתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות.

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