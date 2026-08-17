רגע לפני הפריימריז: טלי גוטליב סוגרת חשבון עם נתניהו

טלי גוטליב ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, שניהלה בימים האחרונים מאבק לשמר את מעמדה בקרב מתפקדי הליכוד, סוגרת חשבון עם ראש הממשלה נתניהו וחושפת שיחה סודית ביניהם, רגע לפני הפריימריז.

בדבריה כתבה גוטליב: "כשהוגשה תביעה נגד ראש הממשלה ובקשה להוצאת צו מעצר נגדו לבית הדין בהאג, ראש הממשלה הקשיב למיארה המחדלת והרודפת שאמרה לו שהוא חייב להתייצב בהאג, ושלח בעצתה את אהרון ברק לייצג את ישראל בהאג. אני אמרתי לראש הממשלה שלא יתייצב בהאג כי האמנה לא חלה ואמרתי שאסור לשלוח את אהרון ברק שרדף את רה"מ ובז לו וכי ברק לא יגן על ישראל. הדברים נאמרו בישיבת סיעת הליכוד והודלפו החוצה. מסתבר שצדקתי. אהרון ברק הוציא צווים נגד ישראל! לימים נתניהו אמר לי שצדקתי. שליחת אהרון ברק היתה טעות איומה שביזתה את ישראל ואת אנשי הימין בפרט. כולם שתקו אני לא". ‏עוד הוסיפה גוטליב: "הסרטון החלקי המופץ בו אני אומרת ששליחת אהרון ברק להאג זה בוז לבוחרי הימין הוא גאוותי וכל מה שאני! באותם ימים בדיוק אנשים רבים היו שותפים לתחושה הזו. רה"מ מאז מקשיב לעצותיי בקשב רב".

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הבוקר (שני) כאמור נפתחה ההצבעה בפריימריז במפלגת הליכוד, וטלי גוטליב היא אחת הדמויות היותר שנויות במחלוקת. מצד אחד פעילי ליכוד רבים טוענים כי היא מייצגת אותם, אוהבים את דרכה הלא מתנצלת, ומנגד פעילי ליכוד "ביביסטים" יותר, טוענים כי נתניהו מזהיר מפניה, כי היא לא שחקנית קבוצתית וכי היא עשויה לבגוד בנתניהו.

כעת ניתן רק לחכות לתוצאות בערב ולראות היכן היא התברגה והאם היא תראה את הכנסת הבאה מבפנים או מבחוץ.