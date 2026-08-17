בלי להסתבך במטבח: פרגיות עסיסיות בדבש וסויה

פרגיות מתוקות ( צילום: AI )

יש מנות שלא דורשות יותר מדי עבודה כדי להפוך לארוחת צהריים מוצלחת, ופרגיות במחבת הן בדיוק מהסוג הזה. השילוב של דבש, סויה ושום יוצר רוטב מתקתק מלוח וסמיך שעוטף את הפרגיות, והכי כיף להגיש אותן לצד אורז לבן.