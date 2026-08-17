בלי להסתבך במטבח: פרגיות עסיסיות בדבש וסויה

יש מנות שלא דורשות יותר מדי עבודה כדי להפוך לארוחת צהריים מוצלחת, ופרגיות במחבת הן בדיוק מהסוג הזה. השילוב של דבש, סויה ושום יוצר רוטב מתקתק מלוח וסמיך שעוטף את הפרגיות, והכי כיף להגיש אותן לצד אורז לבן.
מצרכים
- 500 גרם פרגיות, חתוכות לחתיכות בינוניות
- 2 כפות רוטב סויה
- 1½ כפות דבש
- 2 שיני שום כתושות
- 1 כף שמן זית
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- מעט פלפל שחור
- מעט מלח
- 1 כף מיץ לימון
- שומשום לקישוט - לא חובה
- בצל ירוק קצוץ - לא חובה
אופן ההכנה
- בקערה מערבבים את הסויה, הדבש, השום, מיץ הלימון, הפפריקה והפלפל השחור.
- מוסיפים את הפרגיות ומערבבים היטב, עד שכל החתיכות מצופות ברוטב.
- מחממים כף שמן זית במחבת רחבה ומוסיפים את הפרגיות. צורבים על אש גבוהה עד שהן מקבלות צבע יפה משני הצדדים.
- מוסיפים למחבת את הרוטב שנותר בקערה, מנמיכים מעט את האש וממשיכים לבשל כ-5-7 דקות, עד שהפרגיות מוכנות והרוטב מצטמצם והופך לסמיך ומבריק.
- מעבירים לצלחת, מפזרים מעל שומשום ובצל ירוק ומגישים חם.
אפשר להגיש את הפרגיות לצד אורז לבן, פירה או ירקות צלויים.