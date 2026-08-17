דרמה בגוש מתנגדי נתניהו: ליברמן מנחית מכה קשה על איזנקוט

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מבהיר הבוקר (שני) את גבולות הגזרה של מפלגתו לקראת תרחישי הקמת הממשלה הבאה. בראיון לגלי צה"ל קבע ליברמן נחרצות כי סיעתו לא תהווה גלגל הצלה לממשלה שתקום ללא רוב פרלמנטרי מלא.

"לא תהיה ממשלת מיעוט", הצהיר ליברמן. "מי שינסה להשביע ממשלה עם 58 מנדטים – אנחנו פשוט לא נהיה שם".

האמירה הנחרצת מגיעה ברקע הדיווחים והערכות במערכת הפוליטית, ולפיהן מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עשויה לבחון אפשרות להקמת ממשלה הנשענת על תמיכה חיצונית או הימנעות, כולל מצד המפלגות הערביות, במידה ואף גוש לא ישיג 61 מנדטים.