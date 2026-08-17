התוכנית האיראנית נחשפה: המשא ומתן היה רק כיסוי

גורמי מודיעין אזוריים וגורמים צבאיים חשפו שורה של אינדיקציות לכך שאיראן תכננה את המשך ההסלמה האזורית מהרגע הראשון, הפנייה אל מזכר ההבנות עם ארצות הברית הייתה חלק מטקטיקה לקניית זמן במהלכה הגבירה איראן משמעותית את ייצור האמל"ח ואת התיאום עם שלוחיה באזור.

על פי הדיווחים, גורמי מודיעין בכירים באזור מצביעים על כוונות גוברות של איראן לפנות להסלמה נגד ארצות הברית ומדינות המפרץ, כחלק מ'תג מחיר' פוליטי נגד הנשיא טראמפ ומדינות האזור.

במהלך החודשיים האחרונים להפסקת האש הרעועה תחת מזכר ההבנות של הנשיא טראמפ פעלו האיראנית בשקדנות לשפר את מעמדם במשא ומתן ואת כוחם הצבאי. מפקדים וותיקים ממלחמת איראן-עיראק נקראו חזרה לשירות, משמרות המהפכה זכו לסמכות רחבה יותר על התנהלות המדינה והצבא, ואיראן שיקמה בקדחתנות את ייצור הטילים והכטב"מים של המשטר.

בנוסף לכך האיראנים שלחו טילים מתקדמים ומערכות פיקוד ושליטה אל המורדים החות'ים, וחלקו איתם מודיעין לוויני איראני ורוסי על מנת לסייע להם בגרימת לחץ כלכלי דרך פגיעה בשיט בים האדום, בדגש על פגיעה בכלכלה הסעודית.

מעבר לכך, גורמים במשמרות המהפכה אף תכננו פעולות קרקעיות כנגד כווית וסעודיה, שייתכן והיו הסיבה לתקיפות הכבדות של ארה"ב וסעודיה כנגד מטרות בעיראק.