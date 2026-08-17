אחרי פדיחת הענק: ערוץ 14 סופג מכה נוספת

אחרי הדרמה והתקרית המביכה שנרשמה אמש סביב השידור השגוי שבו הוצג ראיון עם הפצ"רית ולאחר מכן התגלה כי מדובר בכלל באישה אחרת,, בערוץ 14 סופגים מכה נוספת – הפעם בגזרת נתוני הצפייה.

בעקבות היעדרות קצרה של המגיש הקבוע ינון מגל, מי שנכנס לנעליו והוביל את פאנל "הפטריוטים" היה הפאנליסט יותם זמרי. אולם, החילוף בעמדת ההנחיה לא עבר חלק בטבלאות הרייטינג, והתוכנית רשמה צניחה משמעותית כשהיא מסיימת במקום הרביעי בלבד בפריים טיים עם 5.5% צפייה.

את טבלת הצפייה של אמש הובילה תוכנית "רוקדים עם כוכבים" בחדשות 12 שהשיגה 15.5% רייטינג. במקום השני התברגה תוכנית הריאליטי "בואו לאכול איתי" בכאן 11 עם 7.8%, ואת המקום השלישי תפסה "דה וויס" ברשת 13 עם 7.4%. בערוץ i24NEWS הסתפקו ב-0.9% צפייה עבור התוכנית "הישראלים".