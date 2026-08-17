נעמה לזימי מגלה: יאיר גולן לא צפה את זה

חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת 'הדמוקרטים', התייחסה הבוקר בראיון ל"רשת ב'" להפרת ההבטחה לעינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, לגבי שילובה ברשימת המפלגה לכנסת.

בדבריה הסבירה לזימי את שיקוליו של יו"ר המפלגה, יאיר גולן, ברקע תוצאות הבחירות הפנימיות והשתתפות הציבור: "יאיר גולן לא צפה את היקף ההשתתפות של מתפקדי המפלגה, ואמר שהוא לא רוצה להפר את האמון שהביעו".