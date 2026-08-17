בתה של "הפצ"רית" מגיבה לסערה סביבה

התיעוד של ערוץ 14, בו נראה תחקירן מטעמם מנסה לראיין ולדבר את הפצ"רית, שהתברר שבכלל לא מדובר בה - ממשיך להכות גלים ולעורר סערה ברשת.
בתה של האישה שהופיעה בסרטון, הגיבה לסערה וכתבה: "זאת לא הפצ"רית, זאת אמא שלי. תמיד יש פה חדשות כי היא גרה לידה ואמא שלי חשבה שרוצים לראיין אותה לגבי הפצ"רית".
עוד היא הוסיפה: "היא לא רצתה להיות בחדשות ולכן היא לא ענתה להם. לא יודעת איך אבל חשבו שזאת היא, הן גם לא דומות".
נזכיר כי לאחר שהתבררה הטעות ולאחר שעיתונאים רבים תקפו את ערוץ 14, פרסם הערות הודעת הבהרה מטעמו. בהודעה נמסר כי "ביחס לפרסום הערב בעניין הפצ״רית לשעבר - להלן העובדות: הגב׳ שצולמה הסתובבה מאחורי הבנין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.
אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה ששבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי.
למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו - הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת".
ערוץ 14 ניצח העלה לתודעה ולשיח את מה שניסו בשמאל לקבור. מדוע היועמשית חופשיה למרות המסוכנות שלה בהשמדת ראיות והדחת עדים. מדוע היא עדין מקבלת משכורת ולא הורדה לדרגת טוראי אחרי הפגיעה הקשה בחיילים הגיבורים, הפגיעה בחטופים, והיחסים הבינלאומיים .... מה צריך לקרות כדי שיהיה מעט מן המעט של צדק.... תו