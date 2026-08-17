בתה של "הפצ"רית" מגיבה לסערה סביבה

התיעוד של ערוץ 14, בו נראה תחקירן מטעמם מנסה לראיין ולדבר את הפצ"רית, שהתברר שבכלל לא מדובר בה - ממשיך להכות גלים ולעורר סערה ברשת.

בתה של האישה שהופיעה בסרטון, הגיבה לסערה וכתבה: "זאת לא הפצ"רית, זאת אמא שלי. תמיד יש פה חדשות כי היא גרה לידה ואמא שלי חשבה שרוצים לראיין אותה לגבי הפצ"רית".

עוד היא הוסיפה: "היא לא רצתה להיות בחדשות ולכן היא לא ענתה להם. לא יודעת איך אבל חשבו שזאת היא, הן גם לא דומות".