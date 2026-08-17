הח"כ של יאיר לפיד חושף: "עד גיל 40 הצבעתי ליכוד"

חבר הכנסת משה טור פז ('יש עתיד') שיתף בפוסט אישי את השינוי שחולל בדרכו הפוליטית, לצד מסר מיוחד שהפנה אל חברי הליכוד לרגל הבחירות הפנימיות.

"עד גיל 40 הצבעתי ליכוד", שיתף טור פז. "יש אנשים שבגיל הזה מתחילים ללמוד זוהר – אני מודה שהתחלתי קודם. בגיל 40 הבנתי שהליכוד כבר לא מייצג אותי. הסתכלתי על הרשימה ולא התרשמתי. הסתכלתי על העמדות וכבר אז ראיתי שמאל כלכלי, אי עמידה על הביטחון הלאומי וזליגה למחוזות הזויים".

טור פז התייחס גם לסוגיית כהונת ראש הממשלה: "בראשות הליכוד עמד אז אחד שהכריז ששתי קדנציות זה די והותר לראש ממשלה. הסכמתי איתו – אז והיום. היום הוא בקדנציה השישית שלו, וכולם מבינים שזה פשוט יותר מדי".

בהמשך תיאר את מעברו למפלגתו הנוכחית: "השנה אז הייתה 2012 ו'יש עתיד' רצה לראשונה לבחירות. אהבתי מה שראיתי: דתיים וחילונים, ימין, שמאל ומרכז, ובעיקר עבודה עבור הציבור. כבר אז הייתה לי תחושה שהחיבורים יעמדו כאן במרכז. מאז אני שם – כמצביע, מ-2017 כחבר, ומ-2021 כחבר כנסת".