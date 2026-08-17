השרה מהליכוד מעריכה: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

בחירות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בעוד זמן קצר תיפתח האפשרות להצביע בפריימריז בליכוד. 133 אלף מתפקדים יוכלו לבחור את המועמדים שלהם בליכוד ברחבי הארץ. השרה מירי רגב, התראיינה הבוקר (שני) ברדיו 103 ותחילה התייחסה לטירוף סביב הפריימריז.

"לצערי רוצים לחסל אותי", הצהירה השרה, "אל על הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי". עוד הוסיפה רגב: "אני אביא את חברת הלואו־קוסט וויז אייר או חברה דומה, לא יעזור לאל על. לא יכול להיות שקבוצת לחץ של ועד מתפקדים יחד עם הנהלת אל על יעשו איתי פה עניינים וחשבונות. אנחנו לא מוכנים שיהיה כאן מונופול של מחירי טיסה בלתי הגיוניים לאזרחי מדינת ישראל". שרת התחבורה הוסיפה: "עם כל הכבוד, ועד אל על צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להיטיב עם הציבור הישראלי. אל על הולכים לי על הראש ואני מאמינה ברוב מתפקדי הליכוד שמבינים שמה שאני עושה טוב לאזרחי מדינת ישראל והם יסמנו את השם שלי".

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רגב הוסיפה ותקפה גם את ראש מפלגת ישר!: "גדי איזנקוט, עם כל הכבוד שיש אליו כאב שכול, אין לו יכולת מנהיגותית היום ולא ניסיון מדיני, כלכלי או חברתי להוביל את מדינת ישראל", טענה רגב, "הוא לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים והמפלגה המסוכנת הזאת, מפלגת הדמוקרטים, שמי שעומד בראשה אומר שחיילי צה"ל רוצחים תינוקות בשביל תחביב".

בנוסף, רגה הפתיעה כאשר הבטיחה כי מפלגת הליכוד תקבל 35 מנדטים. "היה פספוס גדול שלא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס", הודתה, "הגענו להבנות עם החרדים וזה כבר היה סגור, זה יעבור בקדנציה הבאה. מי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, ומי שצריך להתגייס ולא מתגייס - אותו צריך לעצור".