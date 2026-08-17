ברוך קרא מאבד את זה: "אתה איש קטן ובריון"

ברוך קרא ( משה שי/פלאש 90 )

עימות חריג התרחש ברשת החברתית טוויטר, בין עיתונאי ערוץ 13 ברוך קרא, לבין כתב המשפט אבישי גרינצייג.

העימות החל כאשר קרא הקדיש את תפיחת תוכניתו נגד גרינצייג, בהמשך לפרסום של אבישי על כך שפרקליט המחוז וסנגורו של יונתן אוריך הסכימו להסדר טיעון של 9 חודשי עבודת שירות הפרקת הבילד, ואפילו היועמ"שית תמכה בכך - אלא שפרקליט המדינה הטיל ווטו ודרש שנת מאסר. קרא טען כי הפרסום של גרינצייג אינו נכון, וכי היועמ"שית תמכה לחלוטין בעמדת איסמן, ולא כפי שטען גרינצייג. גרינצייג בתגובה השיב לו: "אתה קשקשן ומבלבל את המוח".

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בהמשך הוויכוח בין השניים ירד לפסים אישיים, גרינצייג טען כי 3 פעמים הוצע לו התפקיד שלו, הוא זה שסירב והציע לקרא לבדוק עם המעסיקים שלו מדוע הם העדיפו אותו על פניו.

עוד הוא אמר לו: "כמות הפרסומים השגויים שלך ולעיתים השקריים ממש היא עצומה".

בתגובה השיב לו קרא: "אני חושב שאתה איש קטן ובריון. על מי אתה מאיים בדיוק? איך מגוחך".