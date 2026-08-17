העיתונאית הבכירה בעקיצה נגד ערוץ 14: "בגידה במפנים"

ערוץ 14 ( חיים גולדברג / פלאש90 )

עיתונאית כהן 11 חן ליברמן, התייחסה היום (שני) לסערה סביב ערוץ 14, לאחר שהוא פרסם "תחקיר בלעדי" עם ראיון של הפצ"רית, אלא שאז התברר כי לא מדובר בפצ"רית אלא באזרחית שמתגוררת באזור ואינה קשורה לפרשה.

ליברמן השתמשה במוטיב החוזר בו משתמשים במחנה הימין בהקשר של ה-7 באוקטובר, ואמרה: "אין הסבר לטעות של ערוץ 14 מלבד האפשרות של בגידה במפנים". נזכיר כי לאחר שהתבררה הטעות, ערות 14 מחק את התחקיר אפרסם את ההודעה הבאה: "‏ביחס לפרסום הערב בעניין הפצ״רית לשעבר - להלן העובדות: הגב׳ שצולמה הסתובבה מאחורי הבנין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.

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‏אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. ⁠הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. ⁠הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה ששבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי.

למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו - הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת".