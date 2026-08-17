אל"מ חזי נחמה: "לא אשב איתו בממשלה; אם הוא יכנס אני אצא"

אל"מ במיל' חזי נחמה, שהצטרף לאחרונה למפלגת "האחדות" בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, הבהיר את הקווים האדומים של המפלגה לקראת הרכבת הממשלה הבאה.

בראיון לשרון גל ברדיו גלי ישראל, הדגיש נחמה כי המפלגה תפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד: "לא נשלים לאיזנקוט ל-61. הדרישה של מפלגת האחדות היא שהממשלה הבאה לא תהיה ממשלה צרה. אנחנו פוסלים ישיבה עם המפלגות הערביות ומאמינים שעם ישראל זקוק בעת הזו לממשלה רחבה – ונתבע את הדבר הזה".

הדברים החריפו כאשר נשאל נחמה באופן ישיר על יחסו ליו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן: "בעמדות שהוא מייצג, אני לא רואה אותו נכנס לממשלה עם קווי יסוד ימניים שאנחנו מדברים עליה. אני בוגר מכינת עלי, והוא רוצה לחנך אותי מחדש...".