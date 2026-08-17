"היועמ"שית משתוללת כי היא מבינה שהחגיגה נגמרה"

היועמ"שית ( אורן בן חקון / פלאש90 )

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, מתח ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והתייחס לנחיצותו של חוק מח"ש.

בראיון לאבי גרינצייג בתוכנית "אנחנו הרוב" ברדיו 'גלי ישראל', הבהיר רוטמן כי מדובר בשלב קריטי בתיקון מערכת המשפט. "חוק מח"ש הוא חוק חשוב מאוד והוא חלק מתיקון מערכת המשפט. מח"ש הפכה למחלקה תחת משרד המשפטים במחלקת הפרקליטות, ואז התגלה שהפרקליטות עצמה מעורבת בחקירות", הסביר. רוטמן פירט את כשל ניגוד העניינים שנוצר במצב הקיים: "שוטרים הרגישו שהם מחויבים לפעול על פי הנחיות הפרקליטות, אחרת הם עלולים להסתבך מול מח"ש. זה יצר ניגוד עניינים בין מח"ש לבין הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, שעומדת בראש התביעה. פרקליט יכול להיות עבריין בחסות החוק, ואין מי שיחקור אותו".

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בהמשך בדבריו הציג את השינוי המתוכנן במבנה הגוף החוקר: "לכן מח"ש הוצאה מכפיפות הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה והפכה למחלקה עצמאית. ראש מח"ש העתידי יוכל להפעיל את שיקול דעתו בפתיחת חקירה".

את דבריו חתם בהתייחסות ישירה למאבק המשפטי והציבורי סביב החוק: "גלי בהרב מיארה משתוללת על זה כי היא הבינה שהחגיגה נגמרה".