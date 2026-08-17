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חדשות פוליטי מדיני

ינון מגל מגיב למתקפה של טלי גוטליב: "אני רק השליח"

איש התקשורת עונה לחברת הכנסת מהליכוד שתקפה אותו בחריפות, וטוען כי המידע הגיע מסביבתו הקרובה של נתניהו: "מנסה להשחיר? צועקת בנחרצות, העיקר שהכנסנו בוקס"

08:33
8 תגובות
ינון מגל (חיים גולדברג / פלאש90)

לאחר שטלי גוטליב תקפה את ינון מגל בחריפות והאשימה אותו בהפצת "שקר מחפיר" בנוגע לדיונים בלשכת נתניהו על עתידה הפוליטי, מגל משיב לה במתקפה משלו.

"היי טלי, כהרגלך את מרימה את הקול, מדברת מהר מדי ובנחרצות – קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא רלוונטי, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס!", כתב מגל בתגובה מפורטת.

מגל דחה את הטענות כאילו פעל מתוך מניעים אישיים להשחיר את שמה, וטען כי המקור לדיווח מגיע מסביבתו הבלעדית של ראש הממשלה: "לא הבנתי למה את באה בטענות אליי? שהרי קיבלתי את הדברים מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה. לדבריהם – מה שלא פרסמתי – הוא ראה סקרים שאם את נבחרת גבוה מדי את מורידה לליכוד מנדטים. אז למה את תוקפת אותי? אם את כזאת גיבורה תתקפי את נתניהו! מה את רוצה מהשליח?".

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בנוסף, התייחס מגל לטענתה של גוטליב כי תצא הכחשה רשמית מטעם מפלגת השלטון, וסיכם בעקיצה: "אני עדיין מחכה ל'הכחשה הסדורה' של דובר הליכוד".

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גיל שמגחך בעצב
לפני שעה

ינון מגל, איזה יופי שאתה ולשכת נתניהו משקיעים את כל האנרגיה בקרבות מבויימים! הבטחתם ניצחון מוחלט ובינתיים הטרור חוגג והמשילות ברצפה??
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