ינון מגל מגיב למתקפה של טלי גוטליב: "אני רק השליח"

לאחר שטלי גוטליב תקפה את ינון מגל בחריפות והאשימה אותו בהפצת "שקר מחפיר" בנוגע לדיונים בלשכת נתניהו על עתידה הפוליטי, מגל משיב לה במתקפה משלו.

"היי טלי, כהרגלך את מרימה את הקול, מדברת מהר מדי ובנחרצות – קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא רלוונטי, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס!", כתב מגל בתגובה מפורטת.

מגל דחה את הטענות כאילו פעל מתוך מניעים אישיים להשחיר את שמה, וטען כי המקור לדיווח מגיע מסביבתו הבלעדית של ראש הממשלה: "לא הבנתי למה את באה בטענות אליי? שהרי קיבלתי את הדברים מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה. לדבריהם – מה שלא פרסמתי – הוא ראה סקרים שאם את נבחרת גבוה מדי את מורידה לליכוד מנדטים. אז למה את תוקפת אותי? אם את כזאת גיבורה תתקפי את נתניהו! מה את רוצה מהשליח?".