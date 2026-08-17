הפעם זה רציני: זו המפלגה אליה איילת שקד צפויה להצטרף כמספר 2

( מרים אלסטר / פלאש90 )

יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מנהל מגעים מתקדמים לאיחוד עם שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד. כחלק מהמגעים המתגבשים, שקד מיועדת לשבץ כמספר 2 ברשימה המאוחדת, כאשר לצידה מתוכננים להצטרף דמויות מוכרות מהמגזר הסרוג והציבור הכללי.

במסגרת המשא ומתן, שקד מעוניינת להכניס לרשימה רשת ביטחון ערכית ודמויות בולטות, בהן רב עיר שהיה מועמדה לתפקיד הרב הראשי, הרב דוד סתיו, סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון, ושבות רענן. מנגד, גנץ מציב תנאי מרכזי למהלך ומבקש לוודא מראש כי כלל אנשיה של שקד יתחייבו שלא להשלים ממשלה צרה לאף אחד מהצדדים הפוליטיים. בעבר כבר נרשמו גישושים פוליטיים מצידה של שקד עם גורמים נוספים במערכת, ובהם המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אך אותם מגעים לא הבשילו לכדי הסכם. באותן שיחות הוזכר גם שמה של שבות רענן, אך בסופו של דבר היא לא הצטרפה לרשימתם.

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במידה והמגעים בין גנץ לשקד יבשירו לכדי הסכם חתום, שקד צפויה לתפוס את המשבצת השנייה ברשימה. הסטת המיקום מעמידה בספק את מקומו של דדי שמחי, שהצטרף לאחרונה לגנץ כמספר 2. שמחי, לפי דיווחים שנחשפו לאחרונה, שוקל את המשך צעדיו ואף בוחן אפשרות לעזוב את השותפות במידה ויוצע לו שריון ברשימת הליכוד.