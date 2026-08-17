חגי לובר למתפקדי הליכוד: "אל תצביעו להם"

קריאה מרגשת ונוקבת מליבו של אב שכול: חגי לובר, שבנו יהונתן הי"ד נפל בקרבות ברצועת עזה, פנה במכתב פומבי מיוחד אל מתפקדי הליכוד, וביקש מהם לגלות אחריות ציבורית עמוקה בעת בחירת מנהיגי הדור הבא.

בדבריו פנה לובר אל אנשי התנועה וציין כי כמי שבנו נהרג למען המדינה, הוא קנה את הזכות לבקש בקשה מיוחדת מציבור המצביעים. הוא קרא למתפקדים שלא להצביע לאלו שמתגאים כביכול ב"לוחמה" ביריבים פוליטיים, ונמנעים מלתת את קולם למי שמקלל ומגדף מעל דוכן הכנסת ובאולפנים. כמו כן, הוא הדגיש את החשיבות שלא לתייג כל מחלוקת עניינית כהדבקת תוויות של "שמאלנים", ולא לבחור בחברי כנסת רק על פי מדד ה"נאמנים".

לובר הבהיר למצביעים כי הם אינם בוחרים רק חברי מפלגה פנימיים, אלא מעצבים את דמותה של הנהגת הציבור לדור הבא, ולכן נדרשת ממנהיגי התנועה והמצביעים בה אחריות כלפי העם כולו.