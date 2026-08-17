הרצח בטמרה: בא לחסל את דודו במספרה והרג את הספר

אמל"ח שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

כחודש וחצי לאחר הירי הקטלני במספרה בטמרה, המשטרה הודיעה הבוקר (שני) על פענוח רצח יאסר אבו אלהיג'א, תושב העיר בן 34.

לפי ממצאי החקירה, אבו אלהיג'א כלל לא היה יעד החיסול, אלא הספר שנקלע לקו האש ונורה למוות בשוגג. האירוע התרחש ב-7 ביולי, סמוך לשעה 13:00, במספרה ברחוב מרכזי בטמרה. מהזירה פונו שני פצועי ירי: אבו אלהיג'א, שעבד כספר ובהמשך נקבע מותו, ולקוח בן 39 שנפצע באורח קשה.

בעקבות האירוע הועברה החקירה לידי היחידה המרכזית של מחוז צפון. בתחילה נבדקה האפשרות שאחד משני הנפגעים היה יעד הירי, ובהמשך התמקדו החוקרים בסכסוך משפחתי אלים הקשור ללקוח שנפצע.

החשד: בן 17 ניסה לרצוח את דודו

מהחקירה עולה כי היורה, נער בן 17 שזהותו אסורה בפרסום, הגיע למספרה כשהוא רכוב על אופניים חשמליים וחמוש באקדח. עם הגעתו לכניסה הוא פתח באש לעבר דודו, שהיה באותה עת במספרה. מהירי נפגע גם אבו אלהיג'א, שמותו נקבע בהמשך.

כעשרה ימים לאחר הרצח איתרו החוקרים את מקום המסתור שבו הוסלקו, על פי החשד, האופניים ששימשו את היורה. במקום נתפסו גם קסדה ובגדים שלפי המשטרה שימשו אותו ביום האירוע והוסתרו בתוך מיכל.

ב-19 ביולי הפכה החקירה לגלויה ונעצרו מספר חשודים. לצד הנער בן ה-17 נעצר בן דודו, צעיר בן 19, שהוא גם אחיינו של יעד החיסול. במשטרה טוענים כי הצעיר ערך סיורים מקדימים באזור לפני הרצח ובהמשך סייע ליורה להימלט.

במסגרת החקירה איתרו חוקרי הימ"ר גם תמונה בטלפון הנייד של הקטין, שבה הוא נראה לכאורה מצולם כשהוא מחזיק בשני אקדחים.

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עם השלמת החקירה צפויה פרקליטות מחוז חיפה, באמצעות עו"ד יוסי גימפל, להגיש היום נגד השניים כתב אישום ובקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מסר בעקבות הפענוח: "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים".