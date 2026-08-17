יועז הנדל: זה התיק אותו נדרוש בממשלה הבאה

יו"ר בית ציוני ושר התקשורת לשעבר, סא"ל (מיל') יועז הנדל, מסמן את אחד היעדים המרכזיים של מפלגתו לקראת הבחירות: קבלת האחריות על המשרד לביטחון לאומי בממשלה הבאה.

בריאיון שהעניק הבוקר (שני) לרדיו 103FM הצהיר הנדל כי מפלגתו מבקשת להפוך לכוח משמעותי בממשלה הבאה, גם אם לא תהיה אחת המפלגות הגדולות בכנסת.

"אולי לא נהיה המפלגה הגדולה בישראל, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה", אמר הנדל. "לא יכול להיות שאחרי ה-7 באוקטובר, נחליט שמה שהיה הוא שיהיה".

בהמשך חשף הנדל גם את התיק שבו הוא מעוניין: "אנחנו מכוונים לתיק ביטחון הפנים. אתמול הייתי בנגב. אין שם משילות. יש פה ממשלה שיודעת רק לדבר ולהוציא סרטוני טיקטוק. אני הולך לישון בלילה מחשש שנתפרק לאוטונומיות".

הדרישה לקבל את המשרד אינה חדשה. כבר בהשקת קמפיין "בית ציוני – המילואימניקים" בתחילת החודש הצהיר הנדל כי הוא מבקש להתמנות לשר לביטחון לאומי והגדיר את ביטחון הפנים כ"חזית השמינית" שבה, לדבריו, ישראל מפסידה.

הנדל ניצל את הריאיון גם כדי לתקוף את הליכוד ביום הפריימריז במפלגה, אך קשר את הביקורת למסר שמבקשת מפלגתו להציג כאלטרנטיבה. "אני ממליץ לחברי הליכוד לעזוב את המפלגה הזאת", אמר. לדבריו, מדובר ב"מפלגה של הרבה דיבורים ואפס מעשים".