הפריימריז בליכוד יוצא לדרך: זה המהלך של נתניהו מאחורי הקלעים

נתניהו ( צילום: גילי יערי/פלאש90 )

הקרב על רשימת הליכוד מגיע היום (שני) לרגע ההכרעה, עם פתיחת הבחירות המקדימות במפלגה, ונתניהו מתמקד בדבר אחד - להכניס שמות חדשים לרשימה.

עשרות שרים, חברי כנסת ומועמדים נוספים מתמודדים על המקומות ברשימה, כאשר בשל השריונים ומשבצות הייצוג, הקרב על המקומות הריאליים צפוף במיוחד. על רקע הקרב הפנימי, הכתב הפוליטי של חדשות 13 מיכאל שמש התייחס הבוקר לאסטרטגיה שמוביל ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו לקראת ההצבעה. לדברי שמש, נתניהו אינו משקיע את עיקר מאמציו בקידום השרים וחברי הכנסת המכהנים, אלא בניסיון לעצב מחדש את הסיעה ולהכניס אליה דמויות חדשות. "נתניהו משקיע בעיקר בהכנסה של חברי כנסת חדשים על חשבון אנשים שהוא חושש שייכנסו לרשימה, וכל זה הוא עושה כשלמעשה הוא לא תומך באף אחד מהשמות הקיימים בצורה משמעותית", אמר שמש. לדבריו, "מהרשימה הקיימת הוא בסך הכול שריין שלושה חברי ליכוד". הדברים מתחברים למאבק שמנהל נתניהו בחודשים האחרונים סביב הרכב הרשימה.

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כבר במהלך הדיונים על מתווה הפריימריז פורסם כי נתניהו אמר בשיחות סגורות שלדעתו הרשימה הקיימת "לא תביא שלטון", וכי הוא מבקש לבצע בה "ערבוב מחדש".

הפעם הקרב צפוף במיוחד. לאחר השריונים והשינויים במבנה הרשימה, מספר המקומות הריאליים שנותרו למתמודדי הרשימה הארצית הצטמצם משמעותית, מצב שעלול להביא לכך שגם שרים וחברי כנסת מכהנים ובולטים ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה.

עם סגירת הקלפיות יתברר לא רק מי ניצח בקרבות האישיים בצמרת הליכוד, אלא גם עד כמה הצליח נתניהו להשפיע על דמותה של הסיעה שתתייצב לצדו בבחירות הכלליות.