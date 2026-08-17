בן כספית לועג לערוץ 14: "שכחתם משהו"

העיתונאי בן כספית לעג הבוקר (שני) לערוץ 14 בעקבות הסערה סביב התיעוד שבו הוצגה אישה כיפעת תומר ירושלמי, ולאחר מכן התעוררו ספקות בנוגע לזהותה.
כספית התייחס להבהרה שפרסם ערוץ 14 בעקבות האירוע, ובמיוחד לטענה שלפיה אחת הסיבות לזיהוי הייתה העובדה שהאישה שתועדה "דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי".
כספית ניצל את הניסוח כדי לפרסם עקיצה חריפה לעבר הערוץ: "שכחתם משהו: אתם, ערוץ 14, דומים מאוד לערוץ טלוויזיה. אבל אתם לא".
העקיצה מגיעה לאחר שבערוץ 14 פרסמו התייחסות מפורטת לסערה והסבירו כי האישה הסתובבה מאחורי הבניין שבו מתגוררת תומר ירושלמי, כי אדם שנראה לטענתם כמו בעלה ליווה אותה, וכי היא דומה מאוד לפצ"רית לשעבר ואף הגיבה לשם "יפעת".
למרות ההסברים, בערוץ החליטו להסיר את הפרסום בעקבות הספק שהתעורר באשר לזהות האישה.
לאור הספקות שעלו, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת", נמסר מטעם הערוץ.
ערוץ 14, ערוץ המשתמטים. פגשתם פעם משתמט שצופה בערוץ אחר? מה שחשבתי