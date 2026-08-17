קושנר לבכירי חמאס: בישראל לא מאמינים לכם

בכירי חמאס שבו והצהירו כי הם מחויבים לפירוק הארגון מנשקו ולפירוז רצועת עזה.

הדברים נאמרו במהלך פגישה שקיימו אתמול (ראשון) במצרים עם ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך דווח על ידי ברק רביד בחדשות 12, מפי מקור המעורה בפרטי השיחות.

הפגישה ארכה כ-90 דקות, ובמהלכה ביקש קושנר לקבל ישירות מבכירי ארגון הטרור התחייבות להתקדם לצעדים מעשיים בדרך לפירוז הרצועה.

לדברי המקור, הפגישה הייתה "פרודוקטיבית מאוד". בכירי חמאס ביקשו מקושנר להעביר מסר לטראמפ שלפיו הם עומדים מאחורי ההתחייבות שנתנו.

"הם אישרו שהם מחויבים וביקשו למסור לנשיא טראמפ שהם מחויבים. הודינו להם על המחויבות, אבל אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים ולא רק מילים", אמר המקור. לדבריו, לקושנר היה חשוב לשמוע את ההתחייבות ישירות מהנהגת חמאס.

קושנר לחמאס: בישראל לא מאמינים לכם

במהלך השיחה העלו אנשי חמאס טענות נגד התנהלותה של ישראל ברצועה והמשך התקיפות. קושנר, מצדו, הזכיר להם כי חלפו ארבעה חודשים עד שהסכימו להתחייב לפירוק מנשק.

לפי הדיווח, קושנר אף הבהיר לבכירי הארגון כי בישראל קיימת ספקנות עמוקה בנוגע לכוונתם לעמוד בהתחייבות.

"קושנר הדגיש בפני מנהיגי חמאס שהרף גבוה, משום שהצד הישראלי אינו מאמין שהם אכן יתפרקו מנשקם", סיפר המקור.

עוד הבהיר קושנר כי עצם הדרישה לפירוק חמאס מנשקו אינה נתונה למשא ומתן. עם זאת, לדבריו, אם הארגון יציג צעדים ממשיים בשטח, הממשל האמריקני יפעל כדי לוודא שגם ישראל מקיימת את התחייבויותיה.