קושנר לבכירי חמאס: בישראל לא מאמינים לכם

בכירי חמאס שבו והצהירו כי הם מחויבים לפירוק הארגון מנשקו ולפירוז רצועת עזה.
הדברים נאמרו במהלך פגישה שקיימו אתמול (ראשון) במצרים עם ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך דווח על ידי ברק רביד בחדשות 12, מפי מקור המעורה בפרטי השיחות.
הפגישה ארכה כ-90 דקות, ובמהלכה ביקש קושנר לקבל ישירות מבכירי ארגון הטרור התחייבות להתקדם לצעדים מעשיים בדרך לפירוז הרצועה.
לדברי המקור, הפגישה הייתה "פרודוקטיבית מאוד". בכירי חמאס ביקשו מקושנר להעביר מסר לטראמפ שלפיו הם עומדים מאחורי ההתחייבות שנתנו.
"הם אישרו שהם מחויבים וביקשו למסור לנשיא טראמפ שהם מחויבים. הודינו להם על המחויבות, אבל אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים ולא רק מילים", אמר המקור. לדבריו, לקושנר היה חשוב לשמוע את ההתחייבות ישירות מהנהגת חמאס.
קושנר לחמאס: בישראל לא מאמינים לכם
במהלך השיחה העלו אנשי חמאס טענות נגד התנהלותה של ישראל ברצועה והמשך התקיפות. קושנר, מצדו, הזכיר להם כי חלפו ארבעה חודשים עד שהסכימו להתחייב לפירוק מנשק.
לפי הדיווח, קושנר אף הבהיר לבכירי הארגון כי בישראל קיימת ספקנות עמוקה בנוגע לכוונתם לעמוד בהתחייבות.
"קושנר הדגיש בפני מנהיגי חמאס שהרף גבוה, משום שהצד הישראלי אינו מאמין שהם אכן יתפרקו מנשקם", סיפר המקור.
עוד הבהיר קושנר כי עצם הדרישה לפירוק חמאס מנשקו אינה נתונה למשא ומתן. עם זאת, לדבריו, אם הארגון יציג צעדים ממשיים בשטח, הממשל האמריקני יפעל כדי לוודא שגם ישראל מקיימת את התחייבויותיה.
חמאס מוכן לוותר על השליטה האזרחית
התפתחות נוספת שעלתה בפגישה נוגעת לעתיד השלטון ברצועה. בכירי חמאס מסרו לקושנר כי הם מוכנים להעביר את ניהול העניינים האזרחיים בעזה לידי הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית, ולהימנע מהפרעה לפעילותה כאשר תהיה ערוכה להיכנס לרצועה.
במהלך הפגישה הודה קושנר לאנשי חמאס על שיתוף הפעולה במאמצים להשבת גופות החטופים הישראלים. מנגד, אנשי הארגון הודו לממשל טראמפ ול"מועצת השלום" על פעילותם בנושא המצב ההומניטרי ברצועה.
במסגרת ביקורו במצרים נפגשו קושנר ואנשיו גם עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי ועם נציגי הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית. לפי המקור, א-סיסי אמר כי המשבר בעזה היה אחד הגורמים המרכזיים לחוסר היציבות האזורי בשנים האחרונות, וכי ייצוב הרצועה עשוי לתרום ליציבות רחבה יותר במזרח התיכון.
לאחר הפגישות במצרים נחת קושנר בישראל, שם הוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים ישראלים ולהמשיך את המגעים סביב יישום ההבנות בנוגע לעתיד רצועת עזה.
לא מאמינים אידיוט מי מאמין לרוצחים אנסים בני עוולה רק טיפשים אמריקאים מאמינים לאיראנים קאטר סעודיה פקיסטאן תורקיה וכו' אז תאמינו גם לחמאסדאעש כי אתם אידיוטים אסור להשאיר ולו חמאסניק אחד בעזה לחסל או כניעה .