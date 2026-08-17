אחרי הטעות המביכה: ערוץ 14 מסביר ומסיר את הכתבה

הפאדיחה של ערוץ 14 ( צילום: משידור הערוץ )

ערוץ 14 פרסם אמש (ראשון) התייחסות ראשונה לתקרית המביכה שבה הוצגה אישה שתועדה ברחוב כיפעת תומר ירושלמי, הפצ"רית לשעבר.

לאחר שהתעוררו ספקות בנוגע לזהותה של המצולמת, בערוץ החליטו להסיר את הפרסום ולפתוח בבדיקה מחודשת. בהודעה שפרסם הערוץ ברשת X נכתב: "ביחס לפרסום הערב בעניין הפצ״רית לשעבר – להלן העובדות", ולאחר מכן הציגו בערוץ ארבעה פרטים שלטענתם הובילו לזיהוי. לדברי ערוץ 14, האישה שתועדה הסתובבה מאחורי הבניין שבו מתגוררת תומר ירושלמי, ובערוץ טענו כי "אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה". עוד טענו בערוץ כי "הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי", וכי במהלך המפגש היא הגיבה לשם יפעת ולא שללה קשר לשאלות שהופנו אליה בנוגע לפרשה.

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ערוץ 14: "לאור הספקות הכתבה ירדה"

למרות הנימוקים שהציגו, בערוץ הכירו בכך שהספקות שעלו מחייבים בדיקה נוספת והודיעו על הסרת הפרסום.

"למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה ונערוך בדיקה חוזרת", נמסר מטעם ערוץ 14.

ההבהרה פורסמה לאחר שהתיעוד המקורי עורר סערה ברשת.

בפרסום הראשוני נטען כי מדובר ב"תיעוד מיוחד של יפעת תומר ירושלמי שבוחרת לשמור על שתיקה", אלא שבהמשך עלו טענות שלפיהן האישה שאליה פנה התחקירן כלל אינה הפצ"רית לשעבר.

בערוץ, כאמור, לא קבעו בהודעתם כי הזיהוי המקורי היה שגוי, אך בעקבות הספק שהתעורר בחרו להסיר את הכתבה ולבחון מחדש את הפרטים.