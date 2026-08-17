״גם תמורת 700 אלף בתים בהתיישבות לא אחיה את הרשות הפלסטינית״

השר איתמר בן גביר ( ללא קרדיט )

השר לביטחון לאומי ויו״ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, חושף בריאיון באולפן סרוגים כי גורמים בכירים מאוד בממשלה ניסו, לדבריו, לשכנע אותו להסכים להמשך מנגנון השיפוי לבנקים הישראליים המקיימים קשרים עם הבנקים הפלסטיניים - בתמורה לשורה ארוכה של הישגים פוליטיים.

לדברי בן גביר, במסגרת המגעים הוצעו לו אישורי בנייה נרחבים ביהודה ושומרון, לצד הישגים נוספים בתחומי ההתיישבות, המשילות והמשטרה, ובלבד שלא ייאבק במהלך שנועד למנוע את קריסתה הכלכלית של הרשות הפלסטינית. ״הציעו לי לבנות עוד בתים בהתיישבות תמורת זה שלא אעשה רעש על הבנקים של הרשות הפלסטינית״, חשף בן גביר. ״אמרתי להם: אני לא מוכן להחיות את הרשות. זו רשות של דם״.

במהלך הריאיון נשאל בן גביר אם אותו גורם בכיר שהציג בפניו את ההצעה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר לא אישר זאת במפורש - אך גם נמנע מלהכחיש. לדבריו, הובטחו לו ״ערים וגבעות״, הישגים בהתיישבות ובמשילות ולמעשה כמעט כל דרישה פוליטית שהיה מציב, בתמורה להסכמתו למהלך.

בן גביר הדגיש כי מבחינתו גם מחיר פוליטי חסר תקדים לא יצדיק את הצלת הרשות: ״אני לא מוכן, גם אם יתנו לי עוד 700 אלף בתים, להכשיר את הרשות הפלסטינית. היא צריכה להימחק״.

במרכז המחלוקת נמצא מנגנון השיפוי, המעניק לבנקים הישראליים הגנה מפני הסיכונים המשפטיים הכרוכים בעבודה מול הבנקים הפלסטיניים. ללא ההגנה, הבנקים הישראליים עלולים להפסיק את הקשרים עמם – צעד שעשוי לשתק חלק ניכר מהמסחר הפלסטיני ולדרדר את הרשות למשבר כלכלי חריף. גורמי ביטחון מזהירים כי התמוטטות כזו עלולה להביא לכאוס ביטחוני, בעוד בן גביר טוען כי מדובר בהנשמה מלאכותית של גוף שמעודד טרור ופועל נגד ישראל.

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דבריו מהווים גם ביקורת חריפה על שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, שאישר את המשך המנגנון לאחר שקיבל בתמורה הישגים בתחום הבנייה ביהודה ושומרון. לפי דיווחים שפורסמו לאחרונה, בן גביר אף הטיח בו במהלך דיון בקבינט: ״מכרת את העקרונות שלך תמורת בניית כמה בתים״.

העימות מחדד את הפער בין שני מנהיגי הימין: סמוטריץ׳ בחר בעסקה שהעניקה להתיישבות הישגים, אך במקביל השאירה בחיים את הצינור הפיננסי של הרשות הפלסטינית; בן גביר טוען כי דחה הצעה דומה, אף שיכול היה לגרוף באמצעותה הישגים פוליטיים משמעותיים.

מבחינתו, השאלה אינה כמה בתים תבנה ישראל בתמורה - אלא מדוע ממשלת ימין ממשיכה להנשים כלכלית את הרשות הפלסטינית.