לאחר שהואשם בגניבה: פרופסור מקיימברידג' נמצא מת בביתו 

פרופ' ג'ייסון ארדיי, אקדמאי בריטי ולשעבר פרופסור לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת קיימברידג', נמצא מת בביתו בבאטרסי שבדרום לונדון. הוא היה בן 41.

משטרת המטרופולין בלונדון מסרה כי שוטרים הוזעקו ביום שישי אחר הצהריים, לאחר דיווח של שירותי האמבולנס על אדם שנמצא ללא תגובה בדירה. מותו של ארדיי נקבע במקום. לפי המשטרה, מותו מוגדר כעת כ"בלתי צפוי", אולם אין חשד למעורבות פלילית, ותיק יועבר לחוקר מקרי המוות.

התפטרות על רקע הבדיקה

מותו של ארדיי מגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו בקיימברידג', בעקבות שורת טענות בדבר פלגיאט (גניבה ספרותית) בעבודתו האקדמית ושאלות שנגעו לפרטים שהציג לגבי הישגיו, כישוריו ומינוייו האקדמיים.

האוניברסיטה הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות "מידע חדש" על כישוריו האקדמיים והמינויים שקיבל. במקביל, נותרו תלונות נוספות בנוגע להתנהלות מחקרית, שנבחנו לפי נוהלי האוניברסיטה. למרות התפטרותו, קיימברידג' הודיעה כי הבדיקה הנוגעת לנסיבות מינויו ותקופת כהונתו תימשך, וממצאיה ישמשו גם לבחינה מחודשת של הליך המינויים לתפקידים אקדמיים בכירים.

ארדיי הכחיש את הטענות לפלגיאט. על פי הדיווחים, אוניברסיטת ליברפול ג'ון מורס - שבה השלים את הדוקטורט שלו בשנת 2015 - בחנה בעבר את הטענות ומצאה כי לא ביצע פלגיאט, לפי האוניברסיטה, מדובר היה בטעויות שנעשו בתום לב. עם זאת, ארדיי הודה כי היו בעבודתו טעויות.