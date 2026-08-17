טים קוק נפרד מכס המנכ"ל: "מקווה להיזכר כאיש טוב"

פחות משלושה שבועות לפני שיסיים את כהונתו כמנכ"ל אפל, טים קוק התייחס למורשת שהוא מבקש להשאיר מאחור. בריאיון ל-CBS News אמר קוק כי מעבר להישגים עסקיים, הוא רוצה שיזכרו אותו כאדם “טוב והגון”.

“אם זה מה שיגידו זה בסוף היום, ארגיש שהשגתי משהו”, אמר קוק בריאיון לעיתונאית ג'ו לינג קנט.

העברת השרביט מסמנת את חילופי ההנהגה הראשונים באפל זה כ-15 שנים. קוק נכנס לתפקיד באוגוסט 2011, לאחר פרישתו של מייסד החברה סטיב ג'ובס בשל מצבו הבריאותי. מאז הפכה אפל, תחת הנהגתו, לאחת החברות החזקות והמשפיעות בעולם - עם הרחבת פעילות השירותים הדיגיטליים, חיזוק האקוסיסטם סביב האייפון והתרחבות למוצרים כמו Apple Watch, AirPods ושירותי תוכן ותשלומים.

הדירקטוריון של אפל אישר פה אחד את מינויו של ג'ון טרנוס, המשמש כיום כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה. לפי החברה, מדובר במהלך שנבנה לאורך שנים במסגרת תהליך מסודר של תכנון ירושה ניהולי. טרנוס, שהצטרף לאפל בשנת 2001, היה מעורב בפיתוח ובהובלת תחומי החומרה של מוצרי הדגל, בהם אייפון, אייפד, מק ו-AirPods.

קוק עצמו הביע אמון מלא ביורשו. לדבריו, טרנוס משלב “מוח של מהנדס, נשמה של חדשן ולב שמסוגל להוביל ביושרה ובכבוד”. קוק הוסיף כי מבחינתו, טרנוס הוא “ללא ספק האדם הנכון להוביל את אפל אל העתיד”.

המנכ"ל היוצא גם סיפק ליורשו עצה מרכזית לקראת התפקיד: להתמקד במקומות שבהם הזמן וההחלטות יכולים לייצר את התרומה הגדולה ביותר לחברה ולמשתמשים. עבור אפל, מדובר בתקופה רגישה במיוחד - כזו שבה נדרש להגן על יתרונותיה בתחום החומרה, להאיץ את יכולות הבינה המלאכותית ולשמור על צמיחה בשוק תחרותי ומורכב.

טרנוס נכנס לתפקיד כאשר אפל נמצאת בתנופה פיננסית משמעותית. החברה דיווחה ברבעון האחרון על הכנסות של 109 מיליארד דולר - נתון הגבוה מהכנסותיה השנתיות הכוללות של אפל בשנה הראשונה שבה קוק כיהן כמנכ"ל. עם זאת, לצד המספרים המרשימים, מחכים למנכ"ל החדש אתגרים מיידיים: מגבלות אספקה שעלולות להחריף ברבעון ספטמבר, תחרות גוברת מצד ענקיות הטכנולוגיה ודרישה להציג אסטרטגיית AI ברורה יותר.

בניגוד לחלק מהמתחרות, אפל לא אימצה עד כה מודל של השקעות תשתית אגרסיביות בהיקפים עצומים בתחום הבינה המלאכותית. השאלה המרכזית עבור טרנוס תהיה אם החברה תמשיך בגישה הזהירה והמשולבת שלה - תוך שילוב יכולות AI במוצרים הקיימים - או שתבחר במהלך שאפתני יותר שיציב אותה בחזית המירוץ.

הכניסה של טרנוס לתפקיד תתרחש במקביל למחזור ההשקות המסורתי של הסתיו, תקופה שבה אפל צפויה להציג את הדור הבא של מוצריה. לכן, גם ללא תקופת הסתגלות ארוכה, המנכ"ל החדש יידרש להוכיח במהירות שהוא מסוגל לשמר את היציבות שאפיינה את עידן קוק - ובמקביל לפתוח פרק חדש עבור החברה.