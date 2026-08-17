המכונית החשמלית של פרארי נמכרה ב־40 מיליון דולר

מכונית אחת, פטיש מכירה אחד ומחיר ששבר את כל כללי המשחק: זהו סיפורה של שלדת הייצור הראשונה של פרארי לוצ'ה, המכונית החשמלית הראשונה של היצרנית האיטלקית, שנמכרה במכירת RM Sotheby's במסגרת שבוע הרכב של מונטריי תמורת 40 מיליון דולר.

המחיר הסופי היה גבוה פי עשרות מההערכות המוקדמות, שנעו סביב 1.1 מיליון דולר, והוא קבע שיא חדש למכונית חדשה שנמכרה במכירה פומבית. מלוא הסכום, לפי הדיווחים, יועבר לקרן פרארי לצורך תמיכה ביוזמות חינוכיות, בהן שיתוף פעולה עם Save the Children לשיקום בית הספר Aveson Charter School באלטדינה שבקליפורניה, שנפגע בשריפת Eaton בשנת 2025.

זינוק מהיר ל־40 מיליון דולר

ההצעות נפתחו במיליון דולר בלבד, אך בתוך שניות חצו את רף 5 מיליון הדולר. לאחר האטה זמנית באזור 10 מיליון דולר, המכרז המשיך לטפס דרך 15 ו־20 מיליון דולר, עד שזינק ל־36 מיליון דולר. ההצעה המכריעה נקבעה על 40 מיליון דולר, והותירה את שאר המתמודדים מחוץ לתמונה.

זהותו של הרוכש לא פורסמה. בענף מעריכים כי מעבר לערכה של המכונית עצמה, הרכישה עשויה להעניק לבעליה מעמד יוצא דופן בקרב אספני המותג, ואולי גם גישה עתידית לדגמים נדירים ומהדורות מוגבלות של פרארי.

העסקה עקפה את השיא הקודם, שנקבע במכירה של פרארי דייטונה SP3 מותאמת אישית תמורת 26 מיליון דולר באותו אירוע בשנה שעברה. דגם דייטונה SP3 נוסף נמכר במונטריי השנה תמורת 17.8 מיליון דולר.

לא עוד מכונית חשמלית

המכונית שנמכרה היא לא גרסת לוצ'ה רגילה, אלא “Chassis 0” - יחידת הייצור הסדרתית הראשונה של הדגם. היא הוזמנה במסגרת תוכנית ההתאמה האישית Tailor Made של פרארי, ונצבעה בגוון Madreperla Semi-Gloss, לבן פנינתי בעל השתקפויות המשתנות בין ירוק לסגול בהתאם לתאורה.

בתא הנוסעים שולבו עור מטאלי בגוון Le Mans Perla לצד פריטי עיצוב בגוון Grigio Corvara. לוחית ייחודית ברכב מציינת את מעמדה: מכונית החשמל הסדרתית הראשונה שיוצרה אי פעם על ידי פרארי.

הלוצ'ה מצוידת בארבעה מנועים חשמליים, עם הספק כולל של 1,050 כוחות סוס. לפי הנתונים שפורסמו, היא מסוגלת להאיץ מ־0 ל־100 קמ"ש בתוך 2.5 שניות - נתון שממקם אותה בשורת דגמי הביצועים הקיצוניים של המותג.