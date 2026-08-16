עיתונאית כאן 11 יוצאת להגנת ערוץ 14: ״טעה בתום לב״

כאן 11 ( צילום: אוליבר פיטווסי )

‏כתבת המשפט של התאגיד, שלי טפיירו, מיהרה לסנגר הערב (ראשון) על ערוץ 14, לאחר שהאחרונים פרסמו תחקיר בלעדי על הפצ״רית, אלא שהתברר כי מדובר באזרחית שאינה קשורה כלל לפרשה.

בדבריה כתבה טפיירו: ״אלה שממהרים לסקול את ערוץ 14 על הפדיחה שעשה לכאורה תחקירן נחוש שסביר שטעה בתום לב בזיהוי, אני כאן כדי להזכיר שהייתי לפני כעשור במהדורה בערוץ 10 ששידרו ידיעה על "ניסיון חטיפה" של ילדה ישראלית ביורודיסני כלומר, אגדה אורבנית שרצה שנים. איש לא פיקפק אז בכל הערוץ והכתבת אם תהיתם קודמה״.

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מנגד, עיתונאים רבים לא הגיבו בסלחנות לפדיחה של ערוץ 14 ותקפו אותו בחריפות. העיתונאי בן כספית כתב: ״‏זה לא רק הקטע של הכשל המערכתי המטורף שגורם להם להציג הטרלה של אשה חפה מפשע שאשמתה מסתכמת בזה שהיא נראית אשכנזיה עם משקפיים, כאילו היא הפצ״רית. אבל היא לא. גם אחרי שכל העולם אומר להם שזו אינה הפצ״רית, הם מעלים את זה.

‏סיפורו של הביביזם, סיפורו של ערוץ האשפתות שכל קיומו להאדרת איש אחד, באייטם אחד״.

העיתונאי אביעד גליקמן כתב: ״‏כל פעם שאנחנו חושבים שערוץ 14 הגיע לתחתית יש מישהו שמזכיר לנו שאין תחתית לביוב. הפעם זה היה נועם אמיר‬⁩. יש שמועות שמחר יש להם ראיון בלעדי עם יצחק שמיר לקראת הבחירות בפריימריז. איזה ערוץ פח אשפה. טמטומם וטפשותם אומנותם״.