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חדשות פוליטי מדיני

"נתניהו הוא המנהיג הכי טוב לשמאל"

פרופסור יובל אלבשן טען כי במשל שנים הוא אומר לחבריו בשמאל, כי ראש הממשלה נתניהו הוא המנהיג הטוב ביותר עבור מחנה השמאל. זו הסיבה

23:21
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ראש הממשלה נתניהו (פלאש90)

פרופסור יובל אלבשן השתתף בפודקאסט של תמיר דורטל, והפתיע כאשר טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא המנהיג הטוב ביותר למחנה שמאל.

לדבריו הוא טוען ככה שנים בפניי חבריו בשמאל. "אני אומר להם, לא יהיה לנו מנהיג טוב יותר מביבי". הוא הסביר מדוע הוא חושב כך "הוא פינה את חברון, הוא שמר על בג"ץ, הוא מביא את הימין לשלטון ומרסן אותו. הוא עושה לנו את העבודה".

עוד הוא טען כי השמאל טועה כי הוא נלחם בו, משום שהוא שומר על האינטרסים שלו. "אם לא היתה שנאת נתניהו, עד היום היתה לנו ממשלה שהימין בראש אבל אנחנו שולטים במשפטים וכל זה, וגם לביבי זה נוח כי הוא מפא"יניק".

עוד הוא אמר בהקשר של שאר המנהיגים מהשמאל: "ביבי לא יותר מושחת מהם".

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