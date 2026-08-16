תוך שתי דקות: הפועל תל אביב הפכה את התוצאה ועלתה לגמר

הערב (ראשון) נרשמה דרמה גדולה בחצי גמר גביע הטוטו בפתח תקווה: הפועל תל אביב הפכה פיגור בתוספת הזמן, ניצחה 1:2 את עירוני קריית שמונה והעפילה לגמר המפעל זו השנה השנייה ברציפות.

קריית שמונה עלתה ליתרון כבר בדקה השישית. שי בן דוד בעט מחוץ לרחבה לאחר הרחקת קרן, ואדריאן אוגריסה הסיט את הכדור בעקב, הטעה את אסף צור וקבע 0:1.

הפועל תל אביב הגיבה במהירות והייתה קרובה לשוויון בדקה ה־13, כאשר אל ים קנצפולסקי בעט מזווית אלכסונית ונעצר בקורה. בדקה ה־30 השתנתה תמונת המשחק: אופיר בנבנישתי פגע בפרבר, ספג כרטיס צהוב שני והותיר את קריית שמונה בעשרה שחקנים.

מכאן הגבירה הפועל תל אביב את הלחץ. טננבאום עצר ניסיונות של אלקוקין, למקין וקנצפולסקי, בעוד קריית שמונה התגוננה וניסתה לשמור על היתרון. בדקה ה־85 הורחק גם המאמן שי ברדה, לאחר שזעם על עיכוב בחילוף בהתאם לחוק החדש.

בדקה ה־95 הציל ליוביסבלייביץ’ שער ממש מקו השער, אך שתי דקות לאחר מכן ההגנה כבר נכנעה. קנצפולסקי הגביה לרחבה ודאפה, שנותר פנוי, נגח פנימה וקבע 1:1.