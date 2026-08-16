אבישי גרינצייג על התקרית עם הפצ"רית: "אני לא נושם"

אבישי גרינצייג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס הערב (ראשון) לטעות של ערוץ 14, בה הם הציגו כביכול ראיון עם הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, אלא שאז התברר כי כלל לא מדובר בה אלא באזרחית אחרת שלא קשורה לפרשה.

גרינצייג כתב: "‏אני לא נושם. "מדוע הפצ"רית לשעבר מתחמקת?" זו בכלל לא יפעת תומר ירושלמי. לא יודע מי זו הגברת. אבל הפצ"רית לשעבר זו לא. החליטו ליפול על סתם מישהי ברחוב ולשאול אותה על עסקת הטיעון שלה. היא ענתה שהיא לא רוצה להתייחס. מפה לשם: תיעוד בלעדי של הפצ״רית לשעבר מתחמקת מתשובות לשאלות". ברשת החל העניין להתגלגל במהירות, כאשר מאות גולשים מגיבים בהלם לעניין ודורשים לקבל תשובות מערוץ 14.

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נזכיר כי לאחר החלטת בג"ץ שמאפשרת לפרקליטות לחזור ולעסוק בתיק הפצ"רית, גורם משפטי העריך כי הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי נמצאת בדרך לקבלת הצעה להסדר טיעון, שבמסגרתו תודה בעבירות המיוחסות לה וייגזר עליה עונש שיאפשר לה לסיים את הפרשה ולחזור לשגרת חייה.

הערב (ראשון) התברר כי ערוץ 14 לקח את זה רחוק מידי, ושלח צוות תחקירנים לדברר את הפצ"רית. בתיעוד שפרסם הערוץ, נראה כי אחד המתשאלים ניגש אליה כביכול ומתחיל לשאול אותה מה יש לה לומר להגנתה.

הערוץ כתב בחשבון הטוויטר שלו: "תיעוד מיוחד של יפעת תומר ירושלמי שבוחרת לשמור על שתיקה".

אלא שהתבוננות קצרה בסרטון מראה כי לא מדובר כלל בפצ"רית, אלא באזרחית תמימה שעברה באזור.