בשווי כ־10 מיליון דולר: איטליה הצליחה להשיב את האמנות הגנובה 

משטרת איטליה הודיעה על איתורן והשבתן של שלוש יצירות אמנות חשובות מאת פול סזאן, פייר־אוגוסט רנואר ואנרי מאטיס, שנגנבו לפני כחמישה חודשים ממוזיאון פרטי באזור פארמה. שוויין הכולל של היצירות מוערך ביותר מ־9 מיליון אירו - כ־10.4 מיליון דולר.

הציורים שנמצאו הם "טבע דומם עם דובדבנים" של סזאן, "הדגים" של רנואר ו־"אודליסק במרפסת" של מאטיס. לפי הודעת יחידת הקרביניירי להגנת המורשת התרבותית, היצירות אותרו במסגרת חקירה מורכבת שנוהלה בהוראת הפרקליטות בפארמה.

הרשויות לא פרסמו את מקום הימצאותן של היצירות ולא מסרו אם בוצעו מעצרים. עם זאת, סוכנות הידיעות האיטלקית ANSA דיווחה כי תשעה בני אדם נמצאים תחת חקירה בחשד לקשר לשוד, דיווח שלא קיבל עד כה אישור רשמי מגורמי אכיפת החוק.

שוד של פחות משלוש דקות

הפריצה התרחשה בלילה שבין 22 ל־23 במרץ בקרן מגנאני־רוקה, הממוקמת בממיאנו די טראברסטולו, כ־20 קילומטרים מפארמה. תיעוד מצלמות האבטחה שפורסם על ידי המשטרה מציג שני חשודים רעולי פנים כשהם פורצים דרך הכניסה למתחם לאחר שכפו את הדלת.

השניים נראו נעים בין אולמות התצוגה באמצעות פנסים שהותקנו על ראשיהם, מסירים את שלושת הציורים מהקירות ונמלטים דרך גני המוזיאון. כל המבצע, לפי המשטרה, נמשך פחות משלוש דקות.

מערכת האזעקה הופעלה במהלך הפריצה, אולם הגנבים הצליחו להימלט לפני שהגיעו למקום כוחות האבטחה והמשטרה.

סטפנו רופי, מנהל אוסף הקרן, אמר לסוכנות ANSA כי אנשי המוסד נותרו “הרוסים” בעקבות הגניבה. לדבריו, השבת היצירות מחייבת חגיגה ראויה. הוא העריך כי הגנבים התקשו למצוא קונים, משום שמדובר ביצירות בעלות פרופיל ציבורי גבוה במיוחד: “אלה בוודאי אינם פריטים שאפשר להכניס בקלות לשוק בלי השלכות”.

יעד מרכזי לשודדי אמנות

קרן מגנאני־רוקה נוסדה בשנת 1977 על ידי אספן האמנות והמבקר לואיג'י מגנאני. האוסף שלה כולל, בין היתר, יצירות של טיציאן, גויה, רובנס, ואן דייק ומונה - והופך אותה לאחד המוסדות האמנותיים הבולטים בצפון איטליה.

יחידת הקרביניירי להגנת המורשת התרבותית, שהובילה את מבצע האיתור, נוסדה בשנת 1969 ונחשבת ליחידת המשטרה הייעודית הראשונה בעולם למאבק בפשיעה בתחום האמנות והעתיקות.