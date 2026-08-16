רק שלושה בעולם כולו: חילזון מסתורי התגלה במערה בסין

מין חדש ויוצא דופן של חילזון התגלה במערכת מערות בדרום-מערב סין. החילזון הזעיר, שקיבל את השם המדעי Erhaia dijiang, כמעט שקוף, חסר פיגמנטים ובעיקר חסר עיניים לחלוטין.

החילזון התגלה במערה במחוז יונאן, בגובה של 2,062 מטרים מעל פני הים. לפי החוקרים שפרסמו את מחקרם בכתב העת המדעי Subterranean Biology, זהו חילזון המים המתוקים הראשון בסין שתועד כמין המותאם באופן מלא לחיים במערה, וכן המין החי בגובה הרב ביותר הידוע עד כה מקרב חלזונות המערות במשפחת Erhaiidae.

גודלו של החילזון זעיר במיוחד. אורך הקונכיות שנבדקו היה מעט יותר משני מילימטרים בלבד. הקונכייה דקה ושקופה למחצה, הגוף כמעט חסר צבע, ומבני העיניים שלו התנוונו לחלוטין. בניסויים שנערכו במעבדה התברר כי החלזונות נמנעים מאור וממהרים להסתתר בחריצים חשוכים מתחת לאבנים כאשר הם נחשפים אליו.

השם "דיג'יאנג" נבחר בהשראת דמות מהמיתולוגיה הסינית העתיקה. דִי ג'יאנג מתואר ב"קלאסיקה של ההרים והימים", טקסט סיני עתיק, כיצור חסר פנים - שם שהחוקרים מצאו מתאים במיוחד לבעל חיים שאיבד לחלוטין את עיניו.

אלא שלצד ההתלהבות מהגילוי, מצבו של המין החדש מעורר דאגה. במהלך הסקר שנערך באוגוסט 2025 נמצאו רק שלושה פרטים בוגרים חיים וקונכייה ריקה אחת. החוקרים גם לא מצאו פרטים צעירים, ועד כה המין מוכר ממערה אחת בלבד.

החלזונות חיים בין חצץ ואבנים במים רדודים בתוך המערה, בטמפרטורה הקרובה ל-20 מעלות. בעונת הגשמים זרימת המים עשויה לסחוף חלק מהם לכיוון פתח המערה, אך הם לא נמצאו בנחלים שמחוצה לה, וכל הפרטים שתועדו נמצאו במרחק של עד כשני מטרים מהפתח.

לדברי החוקרים, הגילוי מדגיש עד כמה מעט ידוע עדיין על מערכות המים התת-קרקעיות של סין. אוכלוסייה המוגבלת למערה אחת עלולה להיות רגישה במיוחד לשינויים סביבתיים או לפגיעה מקומית בבית הגידול, ולכן החוקרים קוראים לבצע סקרים נוספים במערות באזור כדי לברר האם Erhaia dijiang חי גם במקומות אחרים - ואילו מינים נוספים עדיין מסתתרים בחשיכה.