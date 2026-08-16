וואו: ערוץ 14 יצא נגד הפצ"רית; ואז התגלתה האמת

לאחר החלטת בג"ץ שמאפשרת לפרקליטות לחזור ולעסוק בתיק הפצ"רית, גורם משפטי מעריך כי הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי נמצאת בדרך לקבלת הצעה להסדר טיעון, שבמסגרתו תודה בעבירות המיוחסות לה וייגזר עליה עונש שיאפשר לה לסיים את הפרשה ולחזור לשגרת חייה. כך פורסם בערוץ 14.

הערב (ראשון) התברר כי ערוץ 14 לקח את זה רחוק מידי, ושלח צוות תחקירנים לדברר את הפצ"רית. בתיעוד שפרסם הערוץ, נראה כי אחד המתשאלים ניגש אליה כביכול ומתחיל לשאול אותה מה יש לה לומר להגנתה.

הערוץ כתב בחשבון הטוויטר שלו: "תיעוד מיוחד של יפעת תומר ירושלמי שבוחרת לשמור על שתיקה".

אלא שהתבוננות קצרה בסרטון מראה כי לא מדובר כלל בפצ"רית, אלא באזרחית תמימה שעברה באזור. תחקירן 14 פנה אליה ושואל אותה: "את רוצה להתנצל בפניי חיילי כוח 100?", והיא משיבה בבלבול: "אני לא מתראיינת".

תחקירן 14 מוסיף ואומר לה: "למה את שותקת?!"