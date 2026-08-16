הח"כ לשעבר ממפלגתו של בנט - חוזר לפוליטיקה

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, נמצא במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת המילואימניקים בראשות חילי טרופר, כך דיווח הערב (ראשון) יאיר שרקי.

נזכיר כי קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, אמר לפני מספר ימים ב-103fm כי "אני לא סגור בשום מקום, אבל אני מוכן לממשלה הבאה", שיתף קארה. "אני איש עבודה עם רפורמות מאוד גדולות שיורידו את יוקר המחיה".

בחודשים האחרונים, גולשים רבים המאמינים בכלכלת ימין ובשוק חופשי, דחקו בקארה שוב ושוב להצטרף לאחת ממפלגות הימין לקראת הבחירות. ואכן, כבר מספר חודשים שקארה מאותת כי הוא מתכוון להצטרף לפוליטיקה, אך עד כה לא היה ידוע לאיזו מפלגה.