דיווח דרמטי: זו רשימת החיסול של סביבת נתניהו

יממה לפני הפריימריז במפלגת הליכוד, הכתב הפוליטי מיכאל שמש פרסם כעת (ראשון) את רשימת החיסול של סביבת נתניהו.

הרשימה כוללת את חברי הכנסת טלי גוטליב, השר ניר ברקת וחבר הכנסת דוד ביטן. שמש כינה זאת "סגירת חשבונות". עוד נטען כי נתניהו מעוניין להוציא אותם מהרשימה.

נזכיר כי כבר תקופה ארוכה שישנם דיווחים ופרסומים על כך שנתניהו אינו מעוניין שטלי גוטליב, שנתפסת כעצמאית ומורדת, תתברג גבוה ברשימת הליכוד - אך היא כמובן מכחישה זאת בתוקף.

בנוסף, מוקדם יותר היום דווח בווינט, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב להיפגש עם שר הכלכלה ניר ברקת. הניסיון לפגישה הגיע על רקע הדיווחים והשמועות כי ברקת פעל מאחורי הקלעים להדחת נתניהו מראשות המפלגה והממשלה מיד לאחר אירועי 7 באוקטובר, טענות אותן הכחיש ברקת בתוקף.

על פי הדיווח, ברקת ביקש לקיים את הפגישה כדי ללבן את העניינים ולשים את הפרשה מאחוריו, אך נתניהו דחה את הבקשה ולא הסכים להיוועד עמו.

סירובו של נתניהו מהווה מכה פוליטית קשה עבור ברקת. אילו נתניהו היה מסכים להיפגש איתו, הדבר היה נתפס בעיני מתפקדי הליכוד כאות לכך שראש הממשלה סלח לו ופתח עמו דף חדש, מה שהיה עשוי להעניק לברקת לגיטימציה מחודשת ולסייע לו לשמור על מיקום גבוה בפריימריז.